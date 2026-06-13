Un incendio en la antigua nave de tranvías moviliza a los bomberos en A Coruña

Incendio declarado en la antigua nave donde durante años se guardaron los tranvías de la ciudad

Los Bomberos de A Coruña trabajan en la tarde de este sábado en un incendio declarado en la antigua nave donde durante años se guardaron los tranvías de la ciudad, situada en el Paseo Alcalde Francisco Vázquez.

El aviso se recibió a las 19:17 horas y hasta la zona se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos, además de efectivos de la Policía Local, según ha informado el propio servicio de emergencias a través de sus canales oficiales.

La intervención está generando una importante expectación entre vecinos y viandantes debido a la columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, especialmente desde el entorno del Paseo Marítimo.

Las primeras informaciones apuntan a que el fuego se originó en el interior de la antigua nave vinculada al histórico servicio de tranvías de A Coruña, un inmueble situado junto al paseo marítimo y próximo a la Torre de Hércules.

Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni tampoco si se han producido daños personales. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para controlar las llamas y evitar su propagación.

La antigua nave forma parte de uno de los espacios más reconocibles del pasado del transporte público coruñés, al haber servido durante años como lugar de estacionamiento y mantenimiento de los tranvías que recorrieron la ciudad.

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