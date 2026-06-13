A Coruña vivirá un sábado de pleno verano con máximas de 31 grados

El calor y el cielo despejado protagonizan el inicio del fin de semana en A Coruña Quincemil

La ciudad de A Coruña vivirá este sábado una de las jornadas más calurosas de lo que va de año. La llegada de una masa de aire cálido procedente del norte de África elevará los termómetros hasta los 31 grados, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 19.

Tras un viernes marcado por el sol y las altas temperaturas, la previsión apunta a que el calor continuará durante toda la jornada del sábado, con cielos despejados y condiciones plenamente veraniegas.

Con estos valores, A Coruña afrontará una jornada más propia de julio o agosto que de mediados de junio, especialmente durante las horas centrales del día.

La previsión coincide además con el primer fin de semana de la temporada de playas. Aunque el servicio municipal de socorrismo comenzará oficialmente el próximo lunes, numerosos coruñeses ya han aprovechado los últimos días para acercarse a los arenales y disfrutar del buen tiempo.

Riazor, Orzán, Oza o San Amaro podrían volver a registrar una elevada afluencia de bañistas durante una jornada que invita a buscar refugio junto al mar ante el episodio de calor.

La influencia de la masa de aire africano afectará a buena parte de Galicia durante el fin de semana, dejando temperaturas elevadas para la época en numerosos puntos de la comunidad.