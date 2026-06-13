A Coruña supera los 30 grados y llena sus playas en una jornada de pleno verano

Los termómetros han rebasado este sábado la barrera de los 30 grados en A Coruña. A partir de las 12:00 horas ya registraban 31 grados en la ciudad, en una de las jornadas más calurosas de lo que va de año.

El calor ha llevado a numerosos coruñeses y visitantes a acercarse a las playas de la ciudad. Desde media mañana, arenales como Riazor, Orzán, Oza o San Amaro presentaban una notable afluencia de bañistas.

El ambiente veraniego también se ha dejado notar en los paseos marítimos, las terrazas y las zonas verdes de la ciudad, muy concurridas durante una jornada marcada por el sol y los cielos despejados.

La jornada llega además en vísperas del inicio oficial de la temporada de playas, que arrancará este lunes con la puesta en marcha del servicio municipal de socorrismo.

La previsión apunta a que las temperaturas se mantendrán elevadas durante buena parte de la tarde en un episodio de calor que también afecta al resto de Galicia y deja registros poco habituales para esta época del año.