A Coruña supera los 35 grados en la jornada más calurosa de un junio desde 1980

A Coruña ha vivido este sábado una jornada excepcional desde el punto de vista meteorológico. Los termómetros superaron los 35 grados en la ciudad, convirtiendo este 13 de junio en el día más caluroso de un mes de junio desde 1980.

La temperatura alcanzó los 35 grados a las 13:00 horas y continuó subiendo durante la primera parte de la tarde, superando los registros máximos anotados en la ciudad para estas fechas. Hasta ahora, la jornada más cálida de un junio se remontaba al 3 de junio de 1980, cuando se registraron 34,8 grados.

El episodio de calor responde a la llegada de una masa de aire muy cálido de origen subtropical procedente del norte de África, unida a una situación de estabilidad anticiclónica. La ausencia de nubosidad y de viento, junto con las muchas horas de sol propias de esta época del año, favorecieron un rápido ascenso de las temperaturas.

Una madrugada tropical

La jornada ya comenzó con valores inusualmente altos durante la madrugada. Los termómetros no bajaron de los 21 grados durante la noche y continuaron subiendo de forma constante desde primera hora de la mañana.

A las 07:00 horas la temperatura ya rondaba los 23 grados y antes de las 12:00 horas se habían superado los 30. Una hora después, la ciudad alcanzaba los 35 grados, una cifra poco habitual incluso en los meses centrales del verano.

Las altas temperaturas se dejaron notar en toda la ciudad. Las playas de A Coruña registraron una notable afluencia de bañistas desde media mañana, mientras que numerosos coruñeses y visitantes aprovecharon la jornada para acercarse a la costa y buscar alivio junto al mar.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y MeteoGalicia habían activado avisos amarillos por altas temperaturas en A Coruña, unas previsiones que finalmente se cumplieron con creces. El episodio de calor afecta además a buena parte de Galicia y deja registros poco habituales para la primera quincena de junio.

Aunque el verano no comenzará oficialmente hasta el próximo 21 de junio, la ciudad vivió este sábado una jornada plenamente estival que pasará a la historia meteorológica coruñesa.