A Coruña abre el plazo de inscripción para tres nuevos cursos gratuitos de empleo

El Concello de A Coruña ha abierto el plazo de inscripción para tres nuevos itinerarios formativos gratuitos del programa Éfeso, una iniciativa dirigida a personas desempleadas que busca mejorar su acceso al mercado laboral mediante formación especializada y prácticas en empresas.

Los cursos, cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), comenzarán a partir del mes de septiembre y están orientados a sectores con demanda de profesionales. Además de la formación teórica, incluyen prácticas en empresas y un servicio de acompañamiento personalizado para facilitar la inserción laboral de los participantes.

El concejal de Empleo, Innovación Tecnológica y Formación, Juan Ignacio Borrego, destacó la importancia de este programa como herramienta para mejorar la empleabilidad. "El programa Éfeso es una iniciativa muy importante porque supone para muchas personas una vía directa para integrarse en el mercado laboral y encontrar nuevas oportunidades de forma gratuita y con todas las garantías", señaló.

Tres itinerarios formativos

La nueva convocatoria incluye tres cursos dirigidos a distintos perfiles profesionales. El primero es el de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, que permitirá obtener un Certificado Profesional de Nivel 2. Se desarrollará entre el 15 de septiembre de 2026 y el 2 de marzo de 2027 y contará con un total de 529 horas de formación.

El segundo itinerario es el de Operaciones básicas de restaurante y bar, correspondiente a un Certificado Profesional de Nivel 1. Este curso se impartirá del 17 de septiembre de 2026 al 1 de enero de 2027 y tendrá una duración de 369 horas.

La tercera propuesta formativa está centrada en la Pescadería y elaboración de productos de la pesca. El curso se desarrollará entre el 22 de septiembre y el 7 de diciembre de 2026 y contará con 264 horas de formación.

Cómo inscribirse

Las plazas son limitadas y las personas interesadas ya pueden presentar su solicitud a través del Servicio Municipal de Empleo. Para ello pueden contactar en el teléfono 981 18 43 99 o escribir al correo electrónico efesocoruna@coruna.gal.

Desde el Concello destacan que estos itinerarios forman parte de las políticas municipales destinadas a facilitar el acceso al empleo y a ofrecer nuevas oportunidades de formación y reciclaje profesional a personas de todas las edades.