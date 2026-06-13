Controlado un incendio en el aeropuerto de A Coruña junto a la caseta de los halcones

Un incendio declarado este sábado en la caseta de los halcones del aeropuerto de A Coruña movilizó a los servicios de emergencia del propio aeródromo. Según ha informado el 112 Galicia, la primera alerta se recibió sobre las 11:30 horas, cuando un particular avisó de la presencia de llamas en una instalación situada en las proximidades de la torre de control de Alvedro.

El fuego afectó a la conocida como caseta de los halcones, el espacio que alberga las aves de presa empleadas para controlar la presencia de pájaros en el entorno aeroportuario y reducir así el riesgo para las operaciones aéreas.

Fuentes del 112 han confirmado a Quincemil que el incendio se encuentra controlado, aunque la intervención continúa activa y los equipos siguen trabajando en la zona.

Por el momento se desconoce el alcance de los daños ocasionados por las llamas, ya que los efectivos todavía no han concluido las labores de extinción y revisión de la instalación afectada.

La emergencia está siendo atendida exclusivamente por medios propios del aeropuerto. Desde Alvedro comunicaron al 112 que no era necesaria la movilización de recursos externos, al considerar suficientes los efectivos disponibles en las instalaciones.

Los servicios de emergencia continúan pendientes de la evolución de la situación mientras avanzan en la completa extinción del fuego.