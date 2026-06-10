La sardina vuelve con fuerza a A Coruña con la descarga de casi 30 toneladas: "Esperamos que aumente"

A falta de un par de semanas para San Juan la sardina ha regresado este martes con fuerza a A Coruña. Después de un lunes con poco pescado en las plazas, esta madrugada se han descargado 28 toneladas de sardina en la Lonja a un precio de entre 1,5 y 4,5 euros el kilo, sin las tasas.

Juan Carlos Corrás, presidente de la Lonja, celebra el dato y espera que en los próximos días "se siga aumentando". También es optimista de cara a San Juan, pero antes está la fiesta de San Antonio en Portugal, que incrementa también la demanda de este pescado en estas fechas. De hecho, buena parte de la sardina que llegó hoy a A Coruña fue al país vecino.

Este martes el incremento de producto se ha notado, casi triplicando la cantidad de sardina que llegó este lunes.

"Los precios también ayudan", comenta el presidente de la Lonja, señalando que el coste podrá subir cuando se acerquen las fiestas por el mayor interés por consumir sardina fresca.

En la plaza de Lugo el precio ronda los 8 euros el kilo.

Rebeca del puesto Rebe Splash recuerda que este año hay poca cuota, por lo que no se aventura todavía a hacer una predicción para San Juan.

Eso sí, a diferencia del año pasado, la fiesta cae este año en un martes, lo que aumentará las posibilidades de que coruñesas y coruñeses puedan acompañar el pan con sardina fresca y este año no la tengan que congelar con antelación.