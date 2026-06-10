Dos mujeres resultan heridas leves en dos accidentes de tráfico ocurridos esta mañana en A Coruña

Dos mujeres han sido trasladadas al hospital esta mañana en A Coruña tras resultar heridas leves en dos accidentes de tráfico ocurridos en distintos puntos de la ciudad.

El primero de ellos tuvo lugar a las 6:45 horas en la glorieta de la avenida de Finisterre. Se trató de una colisión entre dos turismos en la que resultó herida leve la conductora de uno de los vehículos, una mujer de 47 años. La afectada fue trasladada al Hospital Modelo.

El segundo accidente se produjo a las 8:30 horas en el enlace del Scalextric de Palavea con la avenida de Alfonso Molina, en dirección a Portazgo.

Al igual que en el primer caso, se trató de un alcance entre dos vehículos. La herida, una mujer de 39 años, también fue trasladada al hospital de referencia con lesiones de carácter leve.

En ambos siniestros fue necesaria la intervención de la Policía Local de Tráfico y de los servicios sanitarios del 061.

Al coincidir con horas de gran afluencia de tráfico, las dos colisiones provocaron retenciones en estas zonas especialmente transitadas de la ciudad.