Cruz Roja estrena en A Coruña el reto del Lingote de Oro con el número 15.000

Imagen de archivo de una andaina de la Cruz Roja en A Coruña. Quincemil

Este miércoles, 11 de junio, Cruz Roja repartirá por A Coruña boletos para su Sorteo de Oro, que tendrá lugar el 23 de julio en Granada. Además, estrenará el reto del Lingote de Oro, que tendrá lugar en la plaza de Lugo entre las 10:00 y las 13:00 horas con el número 15.000. Quienes participen entrarán en un sorteo de vales canjeables en establecimientos comerciales y de hostelería.

Cerca de un centenar de personas voluntarias estarán presentes en unos 20 puntos de las calles coruñesas para poner a la venta los boletos del sorteo.

Estos estarán distribuidos por los Cantones, el mercado de San Agustín, la plaza de Lugo, Juan Flórez, la plaza de María Pita, la biblioteca de la Deputación, la plaza de Pontevedra, la Fábrica de Tabacos, el mercado de Elviña, el Centro Comercial de Cuatro Caminos y la plaza de As Conchiñas.

El Sorteo de Oro repartirá 23.400 premios que superarán los 7 millones de euros, por lo que comprando un boleto ganador, con un coste de 6 euros, se puede obtener 3 millones de euros del primer premio; 1 millón de euros del segundo premio; 500.000 euros del tercer premio; 250.000 euros de cada uno de los tres cuartos premios; y 100.000 euros de cada uno de los tres quintos premios.

Reto del Lingote de Oro

La novedad este año está en el reto del Lingote de Oro.

Este se estrenará en la plaza de Lugo y consistirá en una urna en la que quienes se atrevan a participar, comprando previamente el boleto con el número 15.000, deberán introducir una mano para extraer el lingote. De lograrlo, se obtendrá un premio directo además de una participación en un sorteo de vales para gastar en tiendas y locales de hostelería de la ciudad.

Algunos de los establecimientos participantes son Vazva, Nima, Buen Rollo, Rosmón Burger, Prazer, Farmacia Tedín, Empanada Viajera, Habaziro, Culuca, Heladería Puerta Real o El Corte Inglés. También se sorteará un abono para el Recorda Fest.

El reto llegará el día 18 de 18:00 a 21:30 horas a la plaza de La Urbana, el 2 de julio de 11:00 a 14:30 horas de nuevo a la plaza de Lugo, el 10 de julio de 17:00 a 21:00 horas al Obelisco y el 16 de julio de 17:00 a 21:00 horas a la esquina entre calle Real y Riego de Agua.