A Coruña fija las normas de San Juan: así serán las hogueras, las sardinadas y los cortes de tráfico

El Ayuntamiento de A Coruña ya ha dado a conocer el bando municipal que regulará las celebraciones de San Juan 2026, una de las fiestas más multitudinarias del calendario coruñés. El documento establece las condiciones para organizar sardinadas, churrascadas y hogueras, fija medidas de seguridad, delimita zonas donde estará prohibido hacer fuego y pone en marcha un dispositivo especial de movilidad, limpieza y prevención de agresiones machistas.

La alcaldesa, Inés Rey, hace un llamamiento a la ciudadanía para disfrutar de la celebración desde el respeto y la convivencia, recordando la importancia de evitar comportamientos que puedan generar riesgos o afectar a otras personas.

Sardinadas y churrascadas durante más de dos semanas

El bando permite la realización de sardinadas, churrascadas y actividades similares en espacios públicos entre el 12 y el 29 de junio. Para poder celebrarlas será obligatorio comunicar previamente la actividad al Área de Seguridad Ciudadana con al menos 48 horas de antelación.

Además, estas reuniones solo podrán desarrollarse en dos franjas horarias: de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a medianoche.

El Ayuntamiento insiste en la necesidad de mantener distancias de seguridad respecto a vehículos, mobiliario urbano, contenedores, edificios, líneas eléctricas o tuberías de gas. También se establece que las parrillas deberán situarse al menos a diez metros de los árboles y nunca podrán colocarse directamente sobre el pavimento o la vegetación.

Otra de las normas destacadas es la prohibición de utilizar combustibles líquidos o acelerantes para encender el fuego, así como de quemar plásticos, espumas, maderas tratadas o materiales que generen humos tóxicos.

Obligación de limpiar y reciclar

El bando recuerda que las personas organizadoras deberán dejar el espacio completamente limpio una vez finalizada la actividad. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a sanciones y al cobro de los costes de limpieza.

El Ayuntamiento también recomienda reducir la generación de residuos mediante el uso de vajilla reutilizable y separar correctamente la basura en los contenedores correspondientes.

Excepción para la noche del 23 de junio

La noche de San Juan contará con una regulación específica. De forma excepcional, el 23 de junio podrán organizarse sardinadas y churrascadas en la vía pública, siempre tras comunicarlo previamente al Ayuntamiento y sin ocupar calzadas ni dificultar la circulación de vehículos.

La hostelería podrá ampliar actividades y horarios

Los establecimientos de ocio y hostelería dispondrán de mayores facilidades durante la noche más importante de las fiestas. Los locales podrán instalar barras, mostradores, neveras y otros elementos de apoyo en espacios municipales, además de organizar actuaciones musicales y utilizar equipos de sonido. También se permitirá una ampliación de dos horas en los horarios de cierre de los negocios de hostelería, restauración y ocio.

Hogueras autorizadas únicamente la noche de San Juan

Las tradicionales hogueras estarán permitidas exclusivamente durante la noche del 23 de junio y requerirán igualmente una comunicación previa al Área de Seguridad Ciudadana. En las playas de la ciudad, el material para las hogueras podrá bajarse a partir de las 19:30 horas y la distribución de madera comenzará media hora antes.

La zona parcelada de la playa

Una de las novedades será la habilitación de un espacio reservado en la playa de Riazor, entre la calle Modesta Goicouría y la Fuente de las Catalinas. Las entidades vecinales, deportivas, culturales o sociales podrán reservar parcelas delimitadas para reunirse durante la noche de San Juan, comprometiéndose posteriormente a dejar la zona en las mismas condiciones en las que la encontraron.

Distancias obligatorias y materiales prohibidos

Las hogueras deberán mantenerse alejadas de árboles, vehículos, viviendas y contenedores. La distancia mínima respecto al arbolado será de veinte metros y alrededor de cada fuego deberá existir un perímetro libre de vegetación.

El Ayuntamiento vuelve a prohibir la quema de neumáticos, colchones, plásticos, cauchos, muebles y cualquier otro material susceptible de generar gases tóxicos. Tampoco se podrán utilizar combustibles líquidos ni acelerantes.

Además, todas las hogueras, sardinadas y parrilladas deberán disponer de medios de extinción, como extintores, cubos de agua o arena.

Prohibido bañarse durante la madrugada

Con el objetivo de reforzar la seguridad, el baño quedará prohibido en las playas de la ciudad desde las 22:00 horas del 23 de junio hasta las 09:00 horas del día siguiente.

También estará prohibido acceder a los arenales con envases de vidrio y lanzar farolillos voladores, globos de papel con llama o elementos similares.

Las playas deberán quedar completamente despejadas antes de las 06:00 horas del 24 de junio para permitir las labores de limpieza.

Cortes de tráfico en el paseo marítimo

El dispositivo especial de San Juan incluirá el cierre al tráfico del paseo marítimo en el entorno de Riazor, Orzán y Matadero a partir de las 19:00 horas del 23 de junio. Los servicios de emergencia podrán modificar o prolongar estas restricciones en función de la evolución de la celebración y de las necesidades de seguridad.

Refuerzo del transporte público durante toda la noche

Para reducir el uso del vehículo privado, el Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio especial de autobuses. Habrá lanzaderas desde la plaza de Pontevedra hacia distintos barrios de la ciudad con una frecuencia aproximada de diez minutos y última salida a las 02:30 horas. A partir de las 03:00 horas entrará en funcionamiento el servicio nocturno Búho, que circulará hasta las 06:00 horas.

Punto Violeta fijo y tres itinerantes

La prevención de las violencias machistas volverá a ser uno de los ejes de la organización. El Ayuntamiento instalará un Punto Violeta fijo entre la Delegación de Hacienda y el centro de salud de San José, además de tres equipos itinerantes que recorrerán el paseo marítimo y las playas de Riazor y Orzán. Estos espacios ofrecerán información, atención psicológica y acompañamiento a posibles víctimas entre las 21:00 y las 05:00 horas.

Las zonas donde estará prohibido hacer fuego

El bando establece varias áreas de exclusión absoluta en las que no se podrá encender ningún tipo de fuego. Entre ellas figuran el Parque de Bens, el Monte de San Pedro, los jardines de Méndez Núñez, los jardines de San Carlos, la plaza de las Bárbaras y el entorno de la Torre de Hércules, incluidas las playas de As Lapas, Moros y Durmideiras.

También se contemplan zonas de especial vigilancia donde el Ayuntamiento podrá imponer limitaciones o trasladar las celebraciones a espacios alternativos para proteger el arbolado y otros elementos urbanos. Son la plaza de Azcárraga, bajo el arbolado, la zona de San Pedro de Mezonzo en su zona arbolada hacia la Ronda de Nelle, la zona arbolada de Barrio de las Flores, el parque de Santa Margarita, la zona arbolada frente a la estación de buses en la calle Cabaleiros, el Campo da Leña, el Campo de Marte, la plaza de Monforte y el entorno vegetal de la Torre de Hércules.

Posibles sanciones y retirada de materiales

La Policía Local, los Bomberos y Protección Civil supervisarán el cumplimiento de todas las normas. En caso de incumplimiento, los servicios municipales podrán ordenar la retirada inmediata de instalaciones, materiales o elementos peligrosos y tramitar las correspondientes sanciones.

El Ayuntamiento recuerda que cualquier falsedad en las comunicaciones previas o el incumplimiento de las condiciones establecidas puede suponer la suspensión de la actividad y la apertura de expedientes administrativos.