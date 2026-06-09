Taxi Ría, el precedente fallido del servicio conjunto para la comarca de A Coruña

A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros van a definir en tres meses la propuesta para crear un área de prestación conjunta del servicio del taxi, de manera que los taxistas de cada uno de estos municipios puedan atender a clientes en los demás. La postura de cada concello respecto a esta medida, que deberá recibir la Xunta en este periodo, tiene un precedente en parte de este territorio, que fracasó.

Ocurrió hace más de dos décadas, según apuntan fuentes de estos ayuntamientos y profesionales del taxi de uno de ellos. El servicio se bautizó con el nombre de Taxi Ría, duró "unos cinco o seis años" y se desarrolló en tres municipios bañados por el estuario de A Coruña: Oleiros, Culleredo y Cambre.

Taxi Ría funcionaba con una emisora y una centralita que conectaba a los taxistas de los tres concellos, en torno a 70. El objeto con el que surgió no era otro que "mejorar el servicio" en la comarca y en el traslado de usuarios del aeropuerto de Alvedro desde zonas externas al municipio en el que se ubica, Culleredo.

Pero unas fuentes señalan que su aplicación causó "enfado" en los conductores y otras, que "hubo incumplimientos". Cuando un cliente solicitaba un taxi, desde la centralita se daba prioridad a un vehículo con licencia en el concello desde el que se pedía el servicio, aunque en ese momento estuviera más próximo al punto de recogida un taxi de otro ayuntamiento.

Al producirse situaciones como esta, escuchadas a través de la emisora, el taxista más cercano al cliente se anticipaba al compañero al que le correspondía cubrir el servicio, lo que provocaba discrepancias entre profesionales.

Aunque Taxi Ría duró más de un lustro, no tuvo mayor continuidad y en los veinte años siguientes a su desaparición cada taxista siguió adscrito a su ayuntamiento sin compartir el servicio con los de otros.

Cautela entre ayuntamientos

Ahora, en un escenario de movilidad distinto en el que también ganan protagonismo otras modalidades como los vehículos de transporte con conductor (VTC), reaparece la idea de mancomunar servicios entre varios municipios, de nuevo con los desplazamientos al aeropuerto presentes.

La propuesta de creación de una área de prestación conjunta para taxistas de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros ha sido acogida con una mezcla de cautela y optimismo por parte de los ayuntamientos.

Reunión, este lunes, de los ayuntamientos del área coruñesa con la directora xeral de Mobilidade.

Los más prudentes prefieren estudiar informes y recoger el punto de vista de los profesionales, y avanzan que el plan final, si se llega a él, debe "definir con claridad y nitidez" cómo debe funcionar el servicio y contar con garantías jurídicas. Algunos concellos tienen ordenanza que regula el servicio del taxi, otros no.

De acuerdo con el documento que la Xunta expuso en la reunión que este lunes tuvo la directora xeral de Mobilidade con representantes de los cinco concellos, hay 634 licencias entre estos territorios (516 en A Coruña, 28 en Arteixo, 23 en Cambre, 34 en Culleredo y 30 en Oleiros).

Si un solo ayuntamiento se opone a poner en marcha el área conjunta de servicio, el proyecto no prosperaría, ya que necesita el informe favorable de las dos terceras partes de los concellos y que representen como mínimo el 75% de la población global.