La promoción de 2021 del colegio Santa María del Mar de A Coruña celebra su 25 aniversario

La quinta de los nacidos en 1983 visitó de nuevo las instalaciones, recordó anécdotas y lo celebró por todo lo alto

La promoción de 2000/2001 del colegio Santa María del Mar de A Coruña celebró el pasado sábado 6 de junio el 25 aniversario de su graduación en una jornada marcada por los reencuentros, los recuerdos y la emoción de volver a las aulas donde compartieron una etapa fundamental de sus vidas. Se trata de los alumnos nacidos en 1983 junto a los que repitieron de cursos anteriores.

El encuentro se desarrolló dentro de los actos organizados por la Asociación de Antiguos Alumnos del centro, que este año también rindió homenaje a la promoción de 1975/1976, coincidiendo con el 50 aniversario de su paso por el colegio.

La celebración comenzó en las instalaciones del centro coruñés con una recepción para los antiguos alumnos, seguida de los actos institucionales programados para la ocasión. Uno de los momentos más especiales de la mañana fue el discurso de la promoción de 2000/2001, que corrió a cargo de los mismos representantes que ya habían intervenido en la ceremonia de graduación hace 25 años: Iago Roel y Uxía Sobrino.

Durante la jornada se llevaron a cabo los tradicionales reconocimientos a las promociones homenajeadas, una eucaristía en la capilla del colegio y la fotografía oficial de grupo, antes de compartir un aperitivo con compañeros, profesores y personal del centro.

Tras los actos celebrados en Santa María del Mar, los asistentes continuaron el reencuentro con un cóctel en Copacabana, donde pudieron seguir compartiendo anécdotas y recuerdos de su etapa escolar. La celebración se prolongó hasta la noche con una fiesta en O’Culto, poniendo el broche final a una jornada muy especial para varias generaciones de antiguos alumnos.