Un motorista de 61 años resulta herido en un accidente de tráfico en A Coruña, cerca del Coliseum

Un hombre de 61 años ha resultado herido leve esta tarde en A Coruña tras sufrir un accidente de tráfico que se produjo pocos minutos antes de las 15:00 horas.

El siniestro, en el que se vieron implicadas la moto que conducía y un coche, se produjo entre la avenida da Universidade y la calle Cabana, a la altura de la glorieta muy cerca de ExpoCoruña y el Coliseum.

Un particular fue quien dio aviso al 112, informando de que el motorista se había quedado tendido en la vía a causa del golpe.

Según informa la Policía Local, el hombre presentaba dolor en el hombro pero ningún traumatismo grave. De todas maneras, Urxencias Sanitarias trasladó al motorista al CHUAC.