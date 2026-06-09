Llega el calor de verano a A Coruña: la Aemet anuncia temperaturas de hasta 32 ºC este fin de semana

Una pareja en el paseo marítimo de A Coruña Shutterstock

El verano comenzará de forma oficial el próximo 21 de junio, pero A Coruña vivirá este fin de semana un nuevo episodio de calor intenso debido a la llegada de una masa de aire cálido.

Tras el notable ascenso de las temperaturas registrado a finales de mayo, la ciudad herculina volverá a experimentar una situación similar, con termómetros que, según las previsiones, superarán los 30 ºC.

Calor de 32 ºC el sábado en A Coruña

La mañana de este martes ha arrancado con temperaturas suaves e incluso algo frescas en A Coruña, pero el tiempo dará un giro notable en los próximos días.

Según ha adelantado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a este medio, la influencia del anticiclón de las Azores favorecerá un ascenso progresivo y significativo de las temperaturas a lo largo de la semana.

🌡️Las temperaturas estarán por encima de lo normal en la mitad sur peninsular, y en su normalidad en la mitad norte.



A partir del jueves, las temperaturas subirán notablemente en la mitad norte peninsular y Baleares, de manera que se esperan temperaturas de pleno verano. pic.twitter.com/o1TnCqlmoc — AEMET (@AEMET_Esp) June 8, 2026

Esta situación, unida a la llegada de una masa de aire cálido, dejará un ambiente puramente veraniego e incluso valores térmicos por encima de los habituales para estas fechas.

En este sentido, A Coruña pasará de los 19 ºC de máxima previstos para este martes a los 32 ºC que podrían alcanzarse el sábado. El ascenso térmico será gradual y comenzará a notarse a partir del miércoles o jueves, jornada en la que ya se esperan temperaturas cercanas a los 25 ºC.

Los días más calurosos de la semana serán el viernes y el sábado. De hecho, el portavoz de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, advierte de que las temperaturas van a ir subiendo "hasta superar valores que estarán por encima de lo normal".

Aunque se esperan jornadas marcadas por el calor, el meteorólogo aclara que no se alcanzarán valores récord.

Además, el índice de radiación ultravioleta se situará en niveles muy elevados, alcanzando un valor de 8 para lo que resta de semana.

Este nivel está considerado de riesgo "muy alto", por lo que los expertos recomiendan extremar las precauciones, utilizar protección solar adecuada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día (de 11:00 a 16:00 horas).

Tormentas y chubascos en el interior de Galicia

Pero no todo iban a ser buenas noticias. "El fin de semana podría haber un poco de inestabilidad, con lo cual se podrían formar algunas tormentas o chubascos en el interior de Galicia", avisa Francisco Infante, quien añade que "las zonas costeras quedarían al margen".

En este sentido, el meteorólogo de la Aemet explica que se trataría de tormentas típicas, habituales por la tarde.