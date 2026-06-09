La huelga del metal llegará a A Coruña el jueves con una marcha que afectará al tráfico

La huelga del metal dará un paso más este jueves con una gran manifestación provincial que atravesará uno de los principales accesos a A Coruña. Los sindicatos han convocado una marcha que partirá a las 12:00 horas desde Santa Cristina y recorrerá el puente de A Pasaxe y Alfonso Molina hasta llegar a la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña.

La marcha reunirá a trabajadores de las comarcas de A Coruña, Ferrol y Santiago y podría provocar complicaciones en la circulación en uno de los principales accesos a la ciudad. Fuentes de Tráfico consultadas por Quincemil señalan que, aunque la movilización está prevista fuera de la hora punta, la afectación será inevitable debido al recorrido previsto por Alfonso Molina.

Los principales problemas podrían registrarse en los accesos a la ciudad y en la salida de la AP-9, especialmente a medida que avance la manifestación, que está previsto que concluya sobre las 14:30 horas.

Un millar de trabajadores recorren Bergondo

La convocatoria llega después de una nueva jornada de huelga en la provincia. Este martes, centenares de trabajadores participaron en una marcha por el polígono de Bergondo, donde los sindicatos volvieron a reclamar avances en la negociación del convenio colectivo del metal. "Empezamos la manifestación a las diez y hay bastante gente, seremos unos mil y pico", señaló Iria Vázquez, responsable de Comunicación y Redes Sociales de UGT FICA A Coruña-Cee.

Desde primera hora de la mañana también se organizaron piquetes en distintos puntos de la comarca, como Cerceda, Ordes, A Grela y Culleredo.

Ferrol mantiene el pulso con Navantia paralizada

La huelga también volvió a dejar imágenes de tensión en la comarca de Ferrol. Desde primera hora de la mañana, piquetes informativos bloquearon los accesos a las instalaciones de Navantia en Ferrol y Fene, impidiendo la entrada tanto a trabajadores de la industria auxiliar como de la empresa principal.

Según fuentes sindicales, el seguimiento del paro fue total en los astilleros y la actividad quedó completamente paralizada. La jornada continuó con una manifestación que recorrió el polígono de A Gándara, la carretera de Castilla y el barrio de Esteiro antes de finalizar ante las puertas de Navantia Ferrol.

Los sindicatos mantienen las movilizaciones ante la falta de avances en la negociación del convenio provincial del metal y ya han anunciado nuevas protestas en los próximos días. Entre ellas figura también una manifestación prevista para este miércoles en Carballo, antes de la gran marcha provincial del jueves en A Coruña.

"El jueves 11 tenemos una manifestación provincial con los compañeros y compañeras de Ferrol y Compostela. Saldremos desde Santa Cristina hasta la Confederación de Empresarios de A Coruña pasando por el Puente del Pasaje y Alfonso Molina", explicó el secretario general de UGT FICA A Coruña-Cee, Jairo Ares.