Herida una persona tras un accidente en Oleiros (A Coruña): un vehículo impactó contra un poste

Un accidente de tráfico con dos vehículos implicados registrado en el municipio de Oleiros, en A Coruña, se ha saldado con una persona herida de carácter leve, que ha tenido que ser trasladada al hospital tras el impacto.

Según la información recogida en el lugar, uno de los vehículos se salió de la vía y colisionó contra un poste de la luz, provocando daños materiales y la interrupción parcial de la circulación en el entorno.

Como consecuencia del siniestro, se han registrado cortes intermitentes de tráfico en ambos sentidos mientras se llevan a cabo las labores de reparación de la infraestructura eléctrica y la retirada del poste afectado.

Hasta el punto del accidente se desplazaron efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Emergencias de Oleiros y el servicio municipal del Ayuntamiento de Oleiros, además de una ambulancia del 061, que fue la encargada de trasladar al herido al hospital de referencia.

En estos momentos, los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para retirar restos del accidente y restablecer por completo la normalidad del tráfico en la vía.