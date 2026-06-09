La Fundación Amador de Castro abrirá en el entorno de Riazor de A Coruña su nueva sede

La Fundación Amador de Castro prepara su desembarco en el entorno de Riazor. La entidad abrirá una nueva sede en la calle Manuel Murguía tras transformar dos antiguos locales de hostelería en un centro destinado a desarrollar buena parte de su actividad social.

El nuevo espacio ocupará los bajos que durante años albergaron los establecimientos Caprice, en Manuel Murguía, y Casa Bieito, en el Paseo de Ronda. Aunque ambos locales pertenecen al mismo edificio, permanecían separados hasta ahora. Una obra que ya está en marcha permitirá unirlos para crear un centro de cerca de 300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

La entidad financiará íntegramente el proyecto con fondos propios y pretende que el nuevo inmueble se convierta en el centro neurálgico de toda su actividad. La planta baja albergará principalmente el Programa Ruta, dirigido a jóvenes con síndrome de Down y discapacidad intelectual que han finalizado su etapa educativa y buscan continuar su formación y avanzar en su autonomía personal.

Este programa, que actualmente se desarrolla en unas instalaciones de la calle Picavia, contará con aulas más amplias y adaptadas, además de nuevos espacios para actividades formativas y de desarrollo personal. El centro dispondrá también de una sala polivalente para talleres, encuentros y otras iniciativas impulsadas por la fundación.

La nueva sede concentrará además los proyectos relacionados con el Alzheimer, el otro gran ámbito de actuación de la entidad. Entre ellos figuran programas de orientación para familias y la Escuela de Cuidado y Salud, una iniciativa destinada a proporcionar formación, apoyo emocional y herramientas prácticas a las personas cuidadoras.

Las oficinas de la fundación también se trasladarán al nuevo edificio. La primera planta acogerá los servicios administrativos, que abandonarán su ubicación actual en las oficinas centrales de fi/grupo para integrarse en un espacio propio junto a los programas de atención directa.

Más sobre la Fundación

La apertura de la sede supondrá un nuevo paso en la consolidación de una fundación que, en apenas año y medio de trayectoria, ha impulsado proyectos de formación para personas con discapacidad intelectual, iniciativas de apoyo vinculadas al Alzheimer, actividades deportivas adaptadas y acciones de sensibilización e inclusión social.

Aula nueva sede de la Fundación Amador de Castro Cedida

La Fundación Amador de Castro centra su trabajo en la creación de oportunidades para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y en la mejora de la calidad de vida de las personas diagnosticadas con Alzheimer y de sus familias. Con la futura sede de Manuel Murguía, la entidad busca ampliar su capacidad de actuación y reforzar su presencia en A Coruña desde un emplazamiento estratégico junto al estadio de Riazor.

De local de hostelería a sede de la Fundación

La actuación supondrá un importante cambio para unos espacios históricamente vinculados a la hostelería en uno de los puntos más transitados del entorno de Riazor. Del lado de Manuel Murguía, Caprice retomó la actividad tras el cierre de la cafetería Estadio, un establecimiento con más de una década de trayectoria en la zona.

En la fachada del Paseo de Ronda, frente al colegio de las Esclavas, el local también estuvo ocupado por la cafetería Estadio hasta 2014. Un año después abrió Casa Bieito, cuya última actividad se remonta a 2019.

Los dos locales forman parte de un edificio construido en 1948, aunque sus bajos comerciales fueron reformados durante las décadas de 1980 y 1990. Ahora afrontan una nueva transformación para convertirse en la que será la sede principal de la Fundación Amador de Castro.