Escasean las sardinas en A Coruña a 15 días de San Juan: "Como siga así la gente va a comer solo churrasco"

Solo un par o tres de puestos tenían sardinas a la venta esta mañana en el mercado de la plaza de Lugo de A Coruña. "Hay muy pocas", reconoce Óscar, uno de los pocos afortunados que ha logrado hacerse con este pescado en la lonja.

"Yo, cuando llegué, ya no quedaban", aseguraba Rebeca, que se quejaba de que ni siquiera había jurelitos. Y es que, tal y como explica su compañera Ángeles, "han bajado la cuota de pesca y, si antes llegaban 20 cajas, ahora llegan cinco".

Y cuando hay menos pescado, el precio sube. "Ha aumentado unos dos euros por kilo en comparación con el año pasado", asegura Óscar, que vende la docena a ocho euros, lo que equivale, según sus cálculos, a unos diez euros el kilo. El año pasado, sin embargo, rondaba los seis euros. Otro vendedor que también ha conseguido hacerse con sardinas las vende a ocho euros el kilo.

Esta situación se produce a tan solo 15 días de la noche de San Juan, la jornada en la que más sardinas se consumen de todo el año. "Como siga así, la gente va a comer solo churrasco", comenta Ángeles desde su puesto.

La preocupación ya no se centra únicamente en el aumento de los precios, sino también en la escasa cantidad de pescado que está llegando a la lonja.