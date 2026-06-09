A Coruña inicia la temporada de playas con casi 100 profesionales y vigilancia en O Parrote

La temporada de playas arrancará oficialmente el próximo 15 de junio en A Coruña con todos los servicios de socorrismo, salvamento y limpieza plenamente operativos. La principal novedad de este verano será la presencia permanente de dos socorristas en la zona de baño de O Parrote, un espacio cada vez más utilizado por los coruñeses durante los meses de calor.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentó este martes los dispositivos previstos para la campaña estival precisamente en este enclave. "Este año daremos servicio con dos socorristas de forma permanente en esta zona de O Parrote, de ahí que hagamos aquí la presentación", explicó.

El operativo municipal estará en funcionamiento entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y contará con un total de 42 profesionales dedicados al salvamento y socorrismo. Prestarán servicio en las playas de Riazor, Orzán, Matadero, As Lapas, San Amaro, Oza y O Parrote, así como en la punta de Santa Cristina, entre las 11:00 y las 21:00 horas todos los días de la semana.

Refuerzo de la accesibilidad

El Concello mantendrá además las medidas de accesibilidad en los arenales. Las playas de Riazor, San Amaro y Oza seguirán contando con accesibilidad total, duchas adaptadas y diferentes elementos para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

Además, la caseta de Oza servirá también de apoyo a las actividades que desarrolla la Fundación María José Jove para personas con diversidad funcional.

Por otra parte, el servicio de vigilancia ambiental ya se encuentra operativo desde la pasada semana y realiza inspecciones diarias tanto en las principales playas como en zonas de baño urbanas como O Parrote.

Casetas, educación ambiental y aplicación móvil

Durante estos días se están instalando las casetas sanitarias y de socorrismo en Riazor, Orzán, Matadero, Oza, As Lapas y San Amaro. A ellas se sumará una caseta de educación ambiental situada en Riazor, que permanecerá activa durante toda la temporada.

También se actualizará la aplicación CEUS, que ofrece información en tiempo real sobre el estado de las playas, incidencias, servicios disponibles y condiciones de baño. Además, el Concello organizará actividades didácticas dirigidas a menores para fomentar hábitos saludables, mejorar la seguridad acuática y promover la sensibilización medioambiental.

Casi 100 personas para garantizar la seguridad y la limpieza

La limpieza volverá a ser otro de los pilares de la campaña estival. A partir del 15 de junio, la maquinaria municipal limpiará diariamente los arenales durante la noche, mientras que brigadas de mañana y tarde reforzarán estas tareas.

El dispositivo contará con más de 150 contenedores distribuidos por las playas de la ciudad. En el caso de la cala de Bens, donde no pueden acceder las máquinas por motivos medioambientales, se realizará una limpieza manual específica.

"Entre el servicio de salvamento y socorrismo y el servicio de limpieza habrá casi cien personas trabajando para garantizar la seguridad y la calidad ambiental de nuestros arenales", destacó la alcaldesa.

A Coruña afronta así una nueva temporada de baño manteniendo las cinco banderas azules obtenidas este año y con todos los servicios preparados para recibir a miles de usuarios durante el verano.

Prohibido el acceso de perros a las playas

Inés Rey recordó además que desde el pasado 1 de junio y hasta el 30 de septiembre está prohibido el acceso de perros a los arenales de la ciudad, salvo en las zonas específicamente habilitadas.

"Necesitamos garantizar unas mínimas condiciones de higiene y seguridad para los usuarios de las playas", señaló la regidora, que apeló a la responsabilidad de los propietarios de mascotas.