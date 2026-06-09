Condenado tras secuestrar y agredir sexualmente a una mujer en A Coruña: casi cuatro años de cárcel

Un joven ha sido condenado a tres años y diez meses de prisión tras reconocer en la Audiencia Provincial de A Coruña su implicación en unos hechos de extrema gravedad contra una mujer con la que había mantenido una relación previa.

El acuerdo alcanzado entre Fiscalía y defensa, tal y como recoge Europa Press, evita la celebración del juicio y contempla, además de la pena de cárcel, el pago de una indemnización de 20.505 euros, una multa de 1.200 euros y la obligación de realizar un curso de reeducación sexual.

El tribunal da por acreditado que el acusado, pese a existir una orden de alejamiento derivada de incidentes anteriores, volvió a contactar con la víctima, a la que había conocido a través de una web de contactos. La relación entre ambos había sido intermitente y en ocasiones consentida, pero derivó en reiterados incumplimientos de la medida judicial.

Los hechos más graves se produjeron en diciembre de 2022, cuando el hombre se desplazó hasta A Coruña y, según el relato judicial, abordó a la mujer en la vía pública, iniciando una secuencia de violencia, coacciones y privación de libertad.

La víctima fue introducida en una furgoneta y posteriormente inmovilizada, en un episodio que la resolución describe como de detención ilegal y agresión sexual, prolongado durante un desplazamiento por distintos puntos de la provincia.

La situación terminó cuando un incidente con el vehículo obligó a detener la marcha en carretera, momento en el que terceros alertaron a las autoridades al percatarse de signos evidentes de violencia.

El acusado intentó huir tras la intervención de los testigos, pero fue detenido ese mismo día en Arteixo.

La sentencia incluye también la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 14 años y seis meses, además de seis años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión.