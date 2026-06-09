El Concello de A Coruña supervisa que las terrazas cumplan con la norma de ocupación

Este martes el Concello de A Coruña ha llevado a cabo una breve campaña de supervisión de terrazas para garantizar que los locales no excedan el espacio público que pueden ocupar.

La actividad se realizó en varias zonas, principalmente en las calles del centro, y en ella participaron agentes de la Policía Local y una ambulancia.

El objetivo, según explicó la concelleira de Seguridade Cidadá e Interior, Montse Paz, también presente en el operativo, es el de "ayudar a los locales a visualizar la necesidad de cumplir con las normas que, como recordamos desde el Concello, no están puestas por capricho, sino por seguridad. En caso de emergencia, los vehículos de los operativos sanitarios, policiales o de bomberos deben poder circular por todas las zonas. Es fundamental. No entorpecer el trabajo de los profesionales puede salvar vidas".

Esta campaña identificó algunos locales de hostelería que incumplían con la norma, por lo que fueron advertidos, aunque la mayoría sí se ajustaban a las medidas.

La ordenanza en vigor establece, entre otras normas, que las terrazas deben dejar un espacio peatonal libre de un mínimo de 1,50 metros en las aceras y que estas no ocupen más del 50% de su anchura. En el caso de las plazas, el espacio libre mínimo que deberán dejar es de 3 metros.

La nueva normativa de terrazas, aprobada de manera inicial el pasado mes de febrero, regula aspectos como su estética, los horarios y también el espacio público que pueden ocupar como en plazas de aparcamiento y un régimen sancionador de entre 1.000 y 10.000 euros.

Este texto está todavía pendiente de la aprobación definitiva para su entrada en vigor, algo que podría retrasarse debido a la falta de apoyo del BNG al gobierno local por el déficit económico.