A Coruña y la Xunta dan un "primer paso" para la circulación conjunta de taxis en el área

La Xunta de Galicia y representantes de los concellos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros se han reunido este lunes para apuntar a un mismo objetivo común, la mejora del servicio del taxi a través de la creación de un área territorial de prestación conjunta en estos municipios, propuesta que algunos ayuntamientos defienden desde hace meses.

Tras la primera reunión, los cinco concellos deberán informar de su postura a la Consellería de Presidencia en un plazo de tres meses. De acuerdo con la Xunta, durante la tramitación del procedimiento se dará audiencia a las organizaciones sindicales y empresariales y a las asociaciones profesionales y de consumidores y usuarios con mayor representatividad en el sector. La Xunta también solicitará un informe a la Comisión Especial de Transporte Público en Vehículos de Turismo del Consello Galego de Transportes.

El portavoz del Gobierno local de A Coruña, José Manuel Lage, expresó tras la reunión, celebrada en las dependencias de la Xunta en la ciudad herculina, su "satisfacción" por que la Xunta "haya aceptado la propuesta para poner en marcha" este área de servicio metropolitano. "Es un primer paso".

"La movilidad, junto con la vivienda, es la principal preocupación de los ciudadanos. Las administraciones debemos atender las demandas de los ciudadanos", comentó Lage, quien defiende también la creación de un consorcio metropolitano de transporte en el que participen la Xunta y los concellos de la comarca.

El Ayuntamiento de Oleiros se muestra "favorable a avanzar en esta dirección, siempre y cuando este cambio repercuta en una mejoría del servicio" y no en "beneficiar a los de un concello concreto".

Oleiros insta a que se ordene el servicio y "se blinde un cumplimiento por parte de los taxis en todos los municipios", de modo que los vehículos estén en las paradas y que haya unos tiempos mínimos de atención”, avanza. "Crear un área de prestación conjunta de cara a la galería para que después no funcione, no tendría ningún sentido", advierte.

Cambre apela a un trabajo "serio, responsable y bien definido". "Todo lo que suponga mejorar el servicio, la atención a la ciudadanía y la cobertura del taxi contará con nuestra disposición para estudiarlo y trabajarlo".

"Ahora es momento de analizar la documentación, conocer con detalle las condiciones planteadas y comprobar que la propuesta ofrece garantías y beneficios reales tanto para los profesionales como para los usuarios", señala la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro.

Culleredo evita hacer valoraciones tras la reunión, que calificó como "declaración de intenciones", y prefiere contar con "un estudio técnico y jurídico esencial para formular una propuesta". "El Gobierno municipal mantendrá contacto con los representantes de las asociaciones vecinales y de taxistas para definir su postura conjunta, que en su momento será sometida a la consideración del Pleno", explica.

Arteixo traslada que "se analizarán todas las propuestas realizadas en la reunión sobre la movilidad en la comarca" para fomentar la participación de "todos los actores implicados" y buscar "el mayor grado de entendimiento entre todas las administraciones".

Tarifas únicas, paradas comunes

La Xunta avanza que el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio se podría conseguir mediante un sistema de licencias compartidas y registro único actualizado que permita a sus titulares operar en todo este ámbito territorial con un régimen tarifario único, paradas comunes y turnos coordinados.

Presidencia recuerda que esta no sería la primera propuesta para este servicio y remite al Área de Prestación Conxunta do Val Miñor presentada por los concellos de Baiona, Gondomar y Nigrán, que está en tramitación tras ser evaluada de manera favorable en febrero pasado por la Comisión Especial de Transporte Público en Vehículos de Turismo (CEVT) do Consello Galego de Transportes.