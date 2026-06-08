Una mujer resulta herida leve en A Coruña tras sufrir un accidente en la avenida de San Cristóbal

Policía Local de A Coruña en una imagen de archivo. @Aplcoruna

Una mujer ha resultado herida de carácter leve este lunes por la tarde en A Coruña en un accidente entre dos vehículos registrado en la avenida de San Cristóbal, a la altura de Elviña.

El siniestro se produjo sobre las 16:25 horas, cuando ambos vehículos colisionaron a la altura del número 41 de avenida, en sentido hacia A Grela.

Según el 112, una de las conductoras resultó herida leve al golpearse contra el volante a consecuencia del impacto de los coches.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de A Coruña y agentes de la Policía Local. Estos últimos mantienen cortado uno de los carriles y desvían el tráfico, aunque sin que se estén registrando retenciones de importancia.