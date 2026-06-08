Un monográfico repasa los 150 años de historia de la llegada del ferrocarril a A Coruña

La sala Leonardo da Vinci, en la Domus, acogió este lunes el acto de presentación del monográfico 'Viajeros al tren. 150 aniversario del ferrocarril en A Coruña', una iniciativa promovida por el Concello a través del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, puso en valor este trabajo, que profundiza en la historia de la llegada del ferrocarril a la ciudad herculina y relata los numerosos obstáculos que se superaron en el camino para poder contar con este medio de transporte. Entre ellos, las dificultades orográficas, que demoraron el proceso hasta mediados del siglo XX para ver completado el proyecto de conectar A Coruña con Madrid.

El edil destacó la calidad de las investigaciones y aportaciones de los tres autores del monográfico: Carlos Nárdiz, José Ramón Soraluce y Miguel Rodríguez Bugarín, vinculados al Instituto Cornide y a la Universidad de A Coruña. La obra profundiza en el mapa de líneas existente en Galicia en el siglo XIX, así como en la arquitectura de las estaciones ferroviarias y en el posterior desarrollo del ferrocarril en la comunidad.

Los tres colaboraron para desentrañar la compleja trama política, social y económica —así como el reto empresarial y constructivo— que fue necesario superar y coordinar hace 150 años para que las coruñesas y los coruñeses pudieran subirse al tren.