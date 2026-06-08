Hallada muerta en A Coruña una mujer de avanzada edad tras una apertura forzosa en su casa

Una mujer de avanzada edad fue hallada fallecida este lunes, 8 de junio de 2026, en un piso situado en la avenida Gran Canaria, en A Coruña, tras la intervención de los servicios de emergencia que realizaron una apertura forzosa de la vivienda.

El aviso se produjo a las 11:07 horas, cuando el hijo de la mujer contactó con los servicios de emergencia al no lograr comunicarse con ella ni acceder al domicilio, que se encontraba cerrado. Ante la situación, se movilizó un dispositivo para proceder a la apertura del inmueble desde la fachada.

Una vez dentro de la vivienda, los equipos localizaron a la mujer en el dormitorio, confirmando que se encontraba ya fallecida. Por el momento, no han trascendido las causas del fallecimiento, que apunta a causas naturales.

En el operativo participaron efectivos de los servicios de emergencia y la Policía Local de A Coruña, que se encargó de regular el tráfico y asegurar la zona, procediendo al corte puntual de la circulación y del paso peatonal en el entorno del edificio mientras se desarrollaban las labores de acceso y verificación.