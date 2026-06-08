Así funcionaría en A Coruña el servicio de taxis conjunto que se propone en cinco ayuntamientos

A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros tienen tres meses para informar a la Xunta sobre si aceptan o no la creación de una área territorial conjunta para el servicio de sus taxistas, planteada este lunes en una reunión entre estos concellos y el Gobierno gallego. Para que salga adelante necesitará el informe favorable de dos terceras partes de los municipios y que representen, como mínimo, al 75% del total de la población de dicha área.

Los ayuntamientos han expresado optimismo por un lado y cautela por otro, tras apelar a la definición concreta de la propuesta y a su análisis técnico y jurídico después de un encuentro con la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela.

El documento que recoge la propuesta señala las características esenciales que presentaría la prestación conjunta del servicio en estos cinco ayuntamientos, que, de acuerdo con las estadísticas del INE a 1 de enero de 2025, suman más de 380.000 habitantes y 634 licencias de taxi.

Antes, según ha señalado la Xunta, se escuchará a sindicatos, asociaciones empresariales, profesionales y de usuarios para tramitar la propuesta. También se pedirá un informe a la Comisión Especial de Transporte Público en Vehículos de Turismo del Consello Galego de Transportes.

Con el fin de mejorar la imagen global del servicio y de dar respuesta a una demanda creciente, un órgano gestor con representantes de los cinco concellos concedería, renovaría o extinguiría las licencias de taxi dentro del ámbito del área conjunta.

El mismo órgano aprobaría las características técnicas de los vehículos adscritos al servicio; determinaría las paradas oficiales con su localización, capacidad y normas de uso; regularía los turnos, horarios, descansos y vacaciones; y propondría y revisaría el régimen tarifario único, que será elevado a la Xunta para su autorización.

Otras funciones del órgano gestor serían la supervisión del cumplimiento normativo vigente; la instrucción y resolución de expedientes sancionadores; y la gestión, mantenimiento y actualización del registro único de licencias en el área conjunta.

El ámbito del área de servicio quedaría establecida por los cinco concellos integrantes. Su modificación o disolución requeriría necesariamente acuerdo de las entidades locales integrantes, con los requisitos establecidos en la ley de transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia y con la correspondiente autorización de la Consellería con competencias en materia de transportes. La separación de alguno de los ayuntamientos integrantes supondrá la disolución del área.