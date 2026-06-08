A Coruña conmemora el Día de los Océanos: "Proteger el océano no es una tarea para mañana"

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, durante el acto del Día Mundial de los Océanos celebrado en la Coraza del Orzán Quincemil

A Coruña volvió a mirar este lunes hacia el mar para reivindicar su protección. Coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, las entidades Mar de Fábula y We Sustainability impulsaron "A Gran Corrente", una jornada de limpieza y concienciación ambiental que reunió en la Coraza del Orzán a escolares, asociaciones, empresas, instituciones y ciudadanos con un objetivo común: reflexionar sobre el impacto de los residuos en el medio marino y reclamar medidas para frenar la contaminación.

La iniciativa arrancó a primera hora de la mañana y los organizadores calcularon que alrededor de un millar de personas participarían a lo largo de la jornada. Más allá de la recogida de residuos, la cita buscaba lanzar un mensaje claro sobre la necesidad de actuar desde el origen del problema. "Se trata de que todo el mundo pare un poquito y haga una limpieza de playa conjunta. Es un acto social y de mucha concienciación a través de la acción", explicó Óscar Vales, cofundador de We Sustainability y fundador de Vazva.

Vales destacó que ambas organizaciones acumulan más de 1.000 limpiezas de playas en los últimos años, pero insistió en que el reto va mucho más allá. "Queremos que esta sea la primera semilla aquí en A Coruña de cara a Galicia, a toda España y a Europa. Lo que queremos es que el año que viene participen más empresas, más colectivos y convertir esta limpieza en una auténtica fiesta por los océanos", señaló.

Para el impulsor de la iniciativa, la relación de Galicia con el mar hace especialmente importante este tipo de acciones. "El océano es disfrute, ocio, economía porque es pesca de manera consciente y también salud mental. Toda la gente de A Coruña y de Galicia adoramos la playa. Hemos dicho basta ya y hay que cuidarlo", afirmó.

Una llamada a frenar la contaminación desde el origen

Uno de los mensajes más repetidos durante la jornada fue la necesidad de actuar antes de que los residuos lleguen al mar. Xosé Manuel Barros, socio fundador de Mar de Fábula, recordó que las limpiezas son importantes, pero insuficientes si no se ataja el problema de raíz. "Hemos hecho muchas limpiezas de playa y seguiremos haciéndolas, pero nunca remataremos de limpiar el mar. Lo que tenemos que hacer es evitar que la contaminación llegue a los océanos", defendió.

Barros insistió en la necesidad de implicar a administraciones, fabricantes, distribuidores y consumidores. "Tenemos identificados cuáles son los contaminantes. Ahora hay que ver cómo cortamos esa fuente de residuos que llega al mar, porque de otra manera el futuro es terrible y catastrófico", advirtió.

En una línea similar se expresó Martina Lubian, divulgadora de moda sostenible y consumo consciente, que participó en la recogida. "Una parte de todo lo que consumimos acaba en el mar y en la naturaleza. Estas acciones sirven para concienciar, pero también para llegar al origen del problema y reflexionar sobre cómo consumimos", explicó.

Un manifiesto por los océanos

Durante la jornada, Óscar Vales leyó un manifiesto en el que apeló a la responsabilidad compartida de ciudadanos, empresas e instituciones para proteger el medio marino. "Los océanos cubren más del 70% del planeta, regulan el clima, producen gran parte del oxígeno que respiramos y albergan una biodiversidad extraordinaria, pero también son uno de los ecosistemas más amenazados por la actividad humana", recordó.

Vales mostró además un recipiente con plásticos de distintas densidades para explicar que gran parte de los residuos terminan hundiéndose y permanecen fuera del alcance de las limpiezas convencionales. "Proteger el océano no es una tarea para mañana, es una responsabilidad de hoy. El planeta no entiende de ideologías ni de fronteras. Todos dependemos de él y todos debemos ser parte de la solución", afirmó.

Protección de los océanos

La jornada contó también con la participación de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y de la diputada provincial de Medio Ambiente, Rosa Ana García. Vázquez destacó la importancia de la educación ambiental y animó especialmente a los más jóvenes a convertirse en defensores del litoral gallego. "Hoy tocaba parar y reflexionar. Tenemos que nombrarnos protectores de nuestras playas. Galicia tiene 2.552 kilómetros de costa y para presumir de ella tenemos que mantenerla limpia", señaló.

La conselleira agradeció además el trabajo desarrollado durante años por Mar de Fábula y We Sustainability. "Llevan más de mil limpiezas realizadas y han conseguido involucrar a administraciones, colegios, asociaciones y ciudadanía en una causa que es de todos", afirmó.

Por su parte, Rosa Ana García recordó que la protección de los océanos es una tarea colectiva. "Esto demuestra que el compromiso tiene que ser de todos: instituciones, asociaciones, empresas y ciudadanía. Cada pequeño gesto suma y tenemos que remar en la misma dirección", indicó.

La jornada concluyó con un llamamiento conjunto para seguir reduciendo los residuos que llegan al mar y con un mensaje que se repitió durante toda la mañana en la Coraza del Orzán: "Mar limpo xa".