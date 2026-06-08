Un acusado por la muerte de Yoel Quispe en A Coruña buscó en su móvil penas por homicidio

Juicio por la muerte del joven Yoel Quispe en la Nochebuena de 2023 en A Coruña. M.Dylan - Europa Press.

El juicio por la muerte de Yoel Quispe, apuñalado durante la madrugada de Nochebuena de 2023 en A Coruña, ha continuado este lunes en la Audiencia Provincial con una nueva jornada centrada en las declaraciones de varios agentes de la Policía Nacional que participaron tanto en la investigación como en las detenciones relacionadas con el caso.

Durante la vista, uno de los policías encargados del análisis de los teléfonos móviles aseguró que en uno de los terminales intervenidos aparecieron búsquedas sobre las posibles condenas por causar la muerte de una persona. Según explicó y recoge Europa Press, esas consultas correspondían a uno de los jóvenes que se sientan en el banquillo de los acusados.

Además, los agentes ratificaron que en el teléfono del joven que terminó confesando la autoría de la puñalada mortal se localizaron capturas de pantalla y contenidos relacionados con la repercusión del caso en redes sociales. También se reprodujeron conversaciones de audio en las que, según la investigación, el acusado negaba inicialmente haber participado en los hechos.

La sesión también abordó las circunstancias de las detenciones y el comportamiento de los investigados en los días posteriores al crimen, con declaraciones de varios policías que participaron en las actuaciones.

Diferencias entre Fiscalía y acusaciones

El procedimiento mantiene importantes discrepancias entre las partes. La Fiscalía solicita 14 años de prisión por un delito de homicidio para el único acusado que permanece encarcelado, mientras que considera que no existen pruebas suficientes para continuar la causa contra los otros dos jóvenes procesados.

Por el contrario, las acusaciones particulares sostienen que los tres tuvieron algún grado de participación en los hechos. La representación de la familia de la víctima mantiene que el autor de la puñalada actuó con la colaboración de otro acusado, al que atribuyen la entrega del arma utilizada en la agresión, y que un tercer procesado también desempeñó un papel relevante.

Las defensas, por su parte, reclaman la absolución de los acusados, argumentando que no se ha acreditado la participación de dos de ellos en el apuñalamiento. En el caso del joven que reconoció haber asestado la cuchillada, su abogado plantea de forma alternativa que los hechos sean considerados homicidio imprudente o lesiones con resultado de muerte.