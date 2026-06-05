La Xunta y el área metropolitana de A Coruña se reunirán este lunes para ampliar el servicio de taxis

La Xunta presentará el lunes a los alcaldes del área de A Coruña y representantes del área de movilidad una iniciativa para la creación de un Área de Prestación Conjunta (APC) del servicio de taxi en A Coruña.

De esta manera, la directora general de Movilidad, Judit Fontela, se reunirá con los concellos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros para avanzar en la propuesta planteada en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio para la prestación del servicio de autotaxi en el aeropuerto de Alvedro, celebrada el pasado mes de abril.

El objetivo es mejorar la eficiencia y la cobertura del servicio de taxi en la comarca mediante la implantación de un sistema de licencias compartidas que permitirá a sus titulares operar en todo este ámbito territorial con un régimen tarifario único, paradas comunes y turnos coordinados. Se busca así garantizar la cobertura continua del servicio y el mantenimiento de un registro único de licencias, permanentemente actualizado.

En la actualidad, los concellos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros cuentan con 519, 28, 23, 34 y 30 licencias de taxi, respectivamente, por lo que la APC de A Coruña pasaría a disponer de 634 licencias de taxi para una población global de casi 381.000 habitantes.

Cabe señalar que en las zonas donde exista una influencia recíproca entre los servicios de taxi de varios municipios con continuidad geográfica y siempre que la adecuada ordenación de dichos servicios trascienda el interés de cada uno de ellos, podrán crearse áreas territoriales de prestación conjunta.

Continuidad territorial y funcional

Según indica la Xunta, su propuesta para la creación de la APC de A Coruña se basa en la continuidad territorial, funcional y socioeconómica de los cinco municipios que la integrarán. Se propone la creación de un órgano gestor, integrado por representantes de los cinco ayuntamientos, que asuma la gestión del área y que deberá elaborar y aprobar una ordenanza reguladora común para los servicios de taxi de los cinco municipios.

La constitución del Área Territorial de Prestación Conjunta de A Coruña se propone en el marco de la Ley de transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia, por lo que se solicita a los cinco concellos incluidos que informen sobre esta iniciativa a la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes en un plazo de tres meses. Transcurrido este plazo sin pronunciamiento expreso, se entenderá que informan en sentido favorable.

Durante la tramitación del procedimiento se dará audiencia a las organizaciones sindicales y empresariales, así como a las asociaciones profesionales y de personas consumidoras y usuarias con mayor representatividad en el sector. Asimismo, se solicitará informe a la Comisión Especial de Transporte Público en Vehículos de Turismo del Consello Galego de Transportes.

La iniciativa se presenta tras la propuesta de creación del Área de Prestación Conjunta del Val Miñor, impulsada por los concellos de Baiona, Gondomar y Nigrán, que actualmente se encuentra en tramitación después de haber sido evaluada favorablemente el pasado mes de febrero por la Comisión Especial de Transporte Público en Vehículos de Turismo (CEVT) del Consello Galego de Transportes.

A Coruña pide modificar el convenio y Culleredo se muestra

Esta misma mañana la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, daba a conocer la noticia de que había solicitado a la Xunta de Galicia, a través de una carta, modificar el convenio de movilidad metropolitano para permitir que los taxis puedan prestar servicio con normalidad en todos los municipios del área metropolitana.

Asimismo, el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, mostró su "total disposición" a trabajar con el resto de Concellos y la Xunta, para crear un área de prestación conjunta de taxis. Siempre y cuando se pusiese el foco en mejorar el servicio para los vecinos y vecinas de todos y cada uno de los municipios.