Desaparece el número 30 de la calle Barrera de A Coruña y deja vacío un enorme solar en pleno centro

El número 30 de la calle Barrera de A Coruña ya no existe. Atrás quedaron los innumerables conflictos que causó el edificio cuando fue abandonado.

Durante años fue el refugio de muchas personas sin hogar que lo utilizaron como cobijo en las noches de invierno. Con el paso del tiempo, el inmueble fue escenario de varios incendios que acabaron dejándolo completamente inhabitable.

Fue el pasado mes de junio de 2025 cuando las llamas alcanzaron la estructura de la vivienda y dejaron el inmueble completamente calcinado. De hecho, el fuego afectó también a la parte trasera del edificio colindante, que da a la calle San Nicolás, por lo que fue necesario desalojar a sus residentes durante varios días.

Solo entonces se logró acordar una solución para el conflictivo bloque: derribarlo. Un año después, el solar que antes ocupaba el número 30 de la calle Barrera ha quedado completamente vacío.

Y es que este edificio no solo fue utilizado en su día como vivienda. En la parte baja también funcionó un local hostelero. La fachada lateral todavía conserva el nombre de O Corno.

Otra demolición en los próximos días

Pero este no es el único edificio que va a desaparecer. El número 34 de la calle San Nicolás también tiene las horas contadas. La semana pasada fue necesario vallar la calle para evitar que los viandantes corrieran el riesgo de que les cayese encima algún fragmento de la fachada.

Edificio San Nicolás Quincemil

El inmueble, en ruinas, está en riesgo de derrumbe, por lo que se actuará antes de que colapse por sí solo. Este lunes, los propietarios se comprometieron a llevar a cabo la demolición de manera "inminente" y a asumir los costes del realojo de las personas afectadas. A viernes, todavía no hay ni rastro de la maquinaria.

El tramo afectado por el corte va desde la estrecha calle de San Andrés hasta Cordonería. Allí, un par de negocios no han podido abrir en los últimos días y los vecinos de los inmuebles colindantes también se están viendo afectados.