A Coruña pide a la Xunta modificar el convenio de movilidad metropolitano

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha solicitado a la Xunta de Galicia modificar el actual convenio de movilidad metropolitano para permitir que los taxis puedan prestar servicio con normalidad en todos los municipios del área metropolitana.

Así lo anunció este viernes durante su intervención semanal en el programa radiofónico 'Cita en María Pita', donde explicó que ya ha trasladado formalmente esta petición al conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, departamento competente en materia de transporte metropolitano.

En esta línea, la regidora señaló que la recuperación de la normalidad tras el período excepcional vivido en el aeropuerto de Alvedro, durante el cierre del de Santiago, ha evidenciado las limitaciones del sistema actual. "La vuelta a la normalidad ha traído consigo el regreso a una situación anterior que debemos solventar", afirmó.

Rey explicó que ha remitido una carta a la Xunta en la que traslada la valoración positiva que tanto el Concello como el sector del taxi realizan de la experiencia desarrollada en el entorno de Alvedro. Sin embargo, considera que el modelo vigente resulta insuficiente para responder a las necesidades reales de movilidad de la ciudadanía.

Por ello, propone la creación de un área de prestación conjunta en el ámbito metropolitano que permita a los taxistas operar más allá de los límites de su municipio. "Le he propuesto la creación de un área de prestación conjunta que otorgue mayor libertad al área metropolitana y que se implante de manera inmediata para que los taxis puedan operar en toda el área", indicó.

Según defendió la alcaldesa, la medida beneficiaría tanto a los profesionales del sector como a los usuarios. "Si queremos apostar por el sector del taxi, esta es una propuesta que beneficia a los taxistas de todos los concellos del área", señaló.

De esta manera, un taxista de A Coruña podría prestar servicio en cualquier municipio del área metropolitana en función de la demanda existente, adaptando así la oferta de transporte a la realidad de los desplazamientos diarios de la ciudadanía. "La realidad es metropolitana", concluyó la alcaldesa su intervención.