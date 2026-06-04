Cómo viajar durante el corte de trenes en A Coruña: horarios, precios y alternativas

A partir de este viernes, 5 de junio, miles de personas que se desplazan habitualmente en tren desde o hasta A Coruña verán sus trayectos afectados. El avance de las obras en la nueva estación intermodal, que deberá estar lista a finales de este año, provocará la suspensión de algunas frecuencias hasta el 25 de junio y un corte total de trenes entre el día 26 y el 10 de julio.

Las afecciones se dividirán en dos fases. La primera de ellas, entre el 5 y el 25 de junio, limitará los trenes regionales entre A Coruña y Vigo Guixar y los Media Distancia con Ferrol y Lugo, además del último tren entre Madrid y A Coruña del 25 de junio.

Desde el 26 de junio y hasta el 10 de julio, habrá un corte total de la circulación en la estación de A Coruña.

¿Qué trenes se verán afectados?

En la primera fase de los cortes se verán afectados los trenes regionales entre A Coruña y Vigo Guixar. Esta frecuencia, con parada en Santiago, realizará por carretera el viaje entre la ciudad herculina y la capital gallega, en ambos sentidos.

Además, también se limitarán los trenes de Media Distancia con Ferrol y Lugo. En este caso se habilitarán autobuses para viajar entre A Coruña y Betanzos-Infesta, también en ambos sentidos.

A estos se suma el último tren del día entre Madrid y A Coruña del 25 de junio, que realizará por carretera el tramo entre Santiago y A Coruña.

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Y a partir del 26 de junio y hasta el 10 de julio, se realizarán por carretera los trayectos entre A Coruña y Santiago de regionales, Media Distancia, Avant y Alta Velocidad. También se cambian los viajes programados hacia Lugo, Monforte y Ourense y Ferrol desde A Coruña, con trayecto en bus entre la ciudad herculina y Betanzos-Infesta.

El 11 de julio por la mañana los primeros servicios se podrán ver afectados

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¿Cuáles son los horarios?

Como norma general, se mantienen los horarios de llegada habituales a destino.

Por eso, muchos de los viajes adelantan su hora de salida en unos 40 minutos, aunque esto puede variar dependiendo del trayecto.

En todo caso, los horarios se pueden consultar en la web de Renfe.

¿Cómo puedo comprar el billete?

De igual manera, la página web de Renfe permite comprar los billetes para estas frecuencias, como se realiza de forma habitual.

El mismo billete que vale para realizar los viajes en tren servirá para cubrir el trayecto en autobús en los tramos afectados. Así, para viajar entre Vigo y A Coruña, se comprará un único billete que servirá para ir en tren hasta Santiago de Compostela y una vez allí coger el bus correspondiente.

¿Qué precio tiene?

Pese a los incrementos en el tiempo que supondrá realizar viajes por carretera entre algunos tramos en lugar de en tren y los consecuentes cambios en los horarios de salida, Renfe no contempla cambios en los precios.

A modo de ejemplo, tanto el tren regional que sale a las 05:30 horas el jueves 4 de junio de A Coruña con destino Vigo, como el mismo viaje al día siguiente, que ya realiza el trasbordo por carretera hasta Santiago y parte de la ciudad herculina a las 04:45 horas, cuestan lo mismo, 15,85 euros. En ambos casos la llegada a la ciudad olívica está programada para las 07:41 horas.

¿Dónde puedo coger el autobús?

Una de las incógnitas que queda por aclarar es dónde se ubicarán exactamente los autobuses que salgan y lleguen desde A Coruña.

Fuentes de la compañía indican que estos se situarán "en las inmediaciones de la estación" y que dentro de la misma habrá "personal de refuerzo para dar indicaciones a los viajeros para dirigirse a los autobuses".

En el caso de Betanzos-Infesta, desde el Concello han avisado esta misma semana que se prohibirá de manera temporal el estacionamiento en el acceso a la estación desde la carretera AC-542 para facilitar el servicio alternativo de autobuses. En este caso, la medida estará vigente entre el 4 de junio y el 11 de julio.