El último día de la selectividad provoca fuertes retenciones en la entrada de A Coruña

El último día de las pruebas de la EBAU está provocando este jueves importantes retenciones en los principales accesos a A Coruña, con circulación muy lenta en varios puntos de entrada a la ciudad desde primera hora de la mañana.

El acceso a Pocomaco desde la avenida Alfonso Molina se encuentra especialmente complicado, con tráfico prácticamente detenido en algunos tramos debido al elevado volumen de vehículos en hora punta coincidiendo con los desplazamientos asociados a los exámenes.

En otros viales, la situación no es mejor. Se están detectando importantes acumulaciones de tráfico en la avenida del Ejército, la ronda Camilo José Cela y la Tercera Ronda, además de en el entorno de Alfonso Molina antes del enlace con Linares Rivas, donde la circulación se ralentiza de forma notable.

La combinación del final de la selectividad y el habitual flujo de entrada a la ciudad en horario matinal está provocando una jornada especialmente complicada para la movilidad, con tiempos de desplazamiento muy superiores a lo habitual en prácticamente todos los accesos principales.