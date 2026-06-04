La parada de taxis del aeropuerto de A Coruña presenta colas por la llegada de un congreso médico

La llegada de cientos de asistentes a un congreso médico que se celebra estos días en A Coruña y el incremento de desplazamientos previsto con motivo del partido de la selección española han provocado momentos de espera en la parada de taxis del aeropuerto de Alvedro, situado en el ayuntamiento de Culleredo.

Desde la Unión Galega de Taxi (Ugataxi), su vicepresidente y representante en A Coruña, Juan Carlos Sambad, atribuye las esperas a las restricciones existentes para que los taxis de la ciudad puedan acudir libremente al aeropuerto.

El representante del colectivo recuerda que durante el cierre temporal del aeropuerto de Santiago, cuando se permitió el acceso de cualquier taxi coruñés a Alvedro, "no hubo problemas con el tema de los taxis porque habían decidido liberalizar la subida al aeropuerto" y asegura que entonces "se atendió al doble de vuelos".

Sambad sostiene que la situación cambió con la vuelta al sistema habitual de turnos. Según explica, únicamente pueden acceder a la terminal los vehículos incluidos en la reserva correspondiente a cada jornada. "Solo pueden subir los taxis numerados que estén de reserva", afirma, advirtiendo además de que quienes incumplan esa norma se exponen a sanciones económicas.

El representante de Ugataxi pide que las críticas no se dirijan a los profesionales del sector. "El problema no es los taxis. El problema son las autoridades que impiden que los taxis puedan subir libremente", señala. En este sentido, insiste en que "si nos permitieran subir libremente, no quedaría nadie esperando, atenderíamos la demanda".

La organización considera especialmente preocupante la coincidencia de la actividad habitual del aeropuerto con la llegada de los asistentes al congreso médico y los desplazamientos vinculados al encuentro de la selección española. Sambad alerta de que la situación puede afectar a la imagen de la ciudad ante los visitantes.

Desde Ugataxi aseguran además que las administraciones ya conocían con antelación el incremento previsto de viajeros. "Este congreso está concertado desde hace semanas" y "les hemos mandado escritos la semana pasada", afirma Sambad, que reclama una modificación urgente del acuerdo que regula el acceso de los taxis al aeropuerto.

En Culleredo no coinciden con ese planteamiento

Frente a esta visión, Ricardo Fariña, representante de la asociación de taxis de Culleredo, rebaja la gravedad de lo sucedido y considera que las esperas registradas forman parte de la normalidad operativa de una infraestructura aeroportuaria.

"Hubo un par de momentos puntuales que hubo gente esperando diez o quince minutos, pero solo en dos momentos del día", explica.

Fariña reconoce que se está notando la llegada de más visitantes por el congreso, aunque considera que no se han producido incidencias fuera de lo habitual.

El representante de los taxistas de Culleredo cree que el debate responde en parte al regreso del convenio ordinario tras el periodo excepcional vivido durante el cierre de Santiago.

Además, destaca que Alvedro cuenta con más vehículos asignados al servicio aeroportuario que otras terminales gallegas. "El aeropuerto de Santiago lo atienden 29 taxis y nosotros somos 35".