Un coche vuelca en el peaje de la AP-9 en A Coruña a la altura de Guísamo

Un coche ha sufrido una salida de vía este mediodía en la AP-9 a la altura del peaje de Guísamo, en Bergondo (A Coruña).

Ocurrió en el kilómetro 15 a eso de las 14:05 horas de la tarde, en dirección a A Coruña.

Según el 112, fue el propio conductor del vehículo quien alertó a la central de emergencias de lo ocurrido, que, por suerte, no resultó herido. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.

En las imágenes del siniestro se puede ver cómo el coche termina volcado contra una de las cabinas de pago del peaje.