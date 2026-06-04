El audio escuchado en la Audiencia de A Coruña sobre la muerte de Yoel Quispe: "Me buscan la ruina"

Juicio por la muerte del joven Yoel Quispe en la Nochebuena de 2023 en A Coruña. M. Dylan - Europa Press.

La Audiencia Provincial de A Coruña celebró este jueves una nueva jornada del juicio por la muerte de Yoel Quispe, el joven fallecido tras recibir una puñalada durante la Nochebuena de 2023. Durante la sesión, el tribunal escuchó una grabación en la que el principal acusado, que posteriormente reconoció ser el autor de la agresión mortal, negaba inicialmente cualquier implicación en los hechos.

En el audio, mantenido con una persona de su entorno poco después de lo sucedido, el joven aseguraba que no había participado en el ataque. Entre las frases reproducidas en sala figura una en la que afirma que "me buscan la ruina con lo que andan diciendo", en referencia a la repercusión que estaba teniendo un vídeo difundido en redes sociales relacionado con la agresión.

La grabación refuerza las declaraciones de varios testigos que han comparecido durante el juicio y que sostienen que, en un primer momento, el acusado negó haber sido el responsable de la puñalada, tal y como recoge Europa Press. Algunos de ellos señalaron incluso que llegó a atribuir los hechos a otra persona antes de reconocer posteriormente su autoría tras ser detenido.

Uno de los amigos de la víctima relató ante el tribunal que el acusado mantuvo esa versión cuando fue arrestado por los agentes. Además, en la sesión de este jueves también declaró un amigo de uno de los otros procesados, al que las acusaciones sitúan como la persona que habría facilitado la navaja utilizada en el ataque. El testigo aseguró que desconocía que portase armas blancas.

Diferencias entre Fiscalía y acusaciones particulares

La causa se sigue contra tres jóvenes, aunque la Fiscalía únicamente solicita condena para el acusado que reconoció haber asestado la puñalada mortal. El Ministerio Público pide para él una pena de 14 años de prisión por homicidio, mientras que considera que no procede mantener la acusación contra los otros dos procesados.

La familia de la víctima mantiene una postura distinta y sostiene que los tres acusados tuvieron algún grado de participación en lo sucedido. Las acusaciones particulares consideran que uno de ellos actuó como cooperador necesario al facilitar presuntamente el arma blanca y atribuyen también responsabilidad al tercer procesado.

Por ello, el abogado de la madre de Yoel solicita 25 años de prisión para los dos principales acusados y 15 años para el tercero. La representación legal del padre coincide en la petición para los dos primeros, aunque plantea una condena menor para el último de los procesados.

Frente a ello, las defensas reclaman la absolución. En el caso del joven que admitió haber causado la herida mortal, su abogado plantea de manera alternativa que los hechos sean considerados homicidio imprudente o lesiones con resultado de muerte, con una petición de pena notablemente inferior.

Antecedentes judiciales del caso

El procedimiento llega después de que otros dos jóvenes acusados de participar en la agresión física sufrida por la víctima aceptasen en un juicio previo una condena de nueve meses de prisión. El acuerdo contempló la suspensión de la pena siempre que no vuelvan a delinquir y cumplan con el pago de las indemnizaciones fijadas.