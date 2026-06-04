Arteixo (A Coruña) iniciará este mes las obras del nuevo parque y zona biosaludable de Candame

El Ayuntamiento de Arteixo prevé iniciar este mes las obras del nuevo parque infantil y zona biosaludable de Candame, tras adjudicar el proyecto a la empresa Jardinería Arce por un importe de 338.000 euros IVA incluido.

La actuación se desarrollará sobre una parcela de más de 16.000 metros cuadrados, actualmente sin uso y cubierta de césped, situada entre la Rúa Aurelio Aguirre y la Rúa Pastor Díaz. El proyecto dará continuidad a la reciente urbanización del entorno, donde ya se ejecutaron mejoras en aceras, iluminación pública y mobiliario urbano.

Doce juegos infantiles y espacios inclusivos

El nuevo parque contará con doce elementos de juego de última generación, todos ellos certificados según normativa europea de seguridad. Entre el equipamiento previsto se incluyen un carrusel y un columpio adaptado para el uso conjunto de niños con diferentes capacidades, además de juegos musicales, toboganes de ladera y estructuras de trepa.

Toda el área infantil dispondrá de pavimento continuo de caucho amortiguador y estará delimitada mediante un vallado perimetral para garantizar la seguridad frente al tráfico rodado de la zona.

Zona biosaludable y espacio de estancia para adultos

El proyecto incorpora también una zona específica para adultos y personas mayores, con equipamientos biosaludables como bicicletas estáticas y aparatos de ejercicio de brazos. Este espacio se completará con una plaza de estancia equipada con una pérgola de madera y acero, que cubrirá aproximadamente la mitad de la superficie para generar sombra.

El entorno contará además con bancos de hormigón y madera, mesas de diseño, así como nuevas instalaciones de alumbrado, riego y una fuente de agua potable.

Continuidad de la urbanización del barrio

El proyecto se enmarca en la segunda fase de la transformación del entorno de Candame, después de que a principios de 2025 se completase una primera actuación de urbanización valorada en 524.000 euros, que permitió mejorar las calles Manuel Murguía, Rogelio Aguirre y Rosalía de Castro.