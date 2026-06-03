Vecinos de Labañou, en A Coruña, descontentos con las obras en Tomás Fábregas: "De 45 plazas de aparcamiento a 9"

Obras en la calle Tomás Fábregas en el barrio coruñés de Labañou PP de A Coruña

Los vecinos de la calle Tomás Fábregas, en el barrio de Labañou, en A Coruña, han presentado un escrito mostrando descontento con las obras de rehabilitación que el Concello está llevando a cabo en dicha vía.

En concreto, una de sus principales objeciones es la importante reducción de plazas de aparcamiento, que pasarían de las 45 actuales a 9. "Consideramos que esta medida afecta de manera significativa a los residentes y usuarios habituales en la zona", señalan los vecinos.

Asimismo, muestran su rechazo a la propuesta de incluir la calle dentro de las zonas ORA para residentes, especialmente porque, señalan, el propio proyecto reconoce que no existen problemas graves de aparcamiento que justifiquen una medida de estas características.

Los vecinos también denuncian la falta de información y participación ciudadana durante la tramitación del proyecto. Según indican, no recibieron ninguna comunicación por parte del Concello informando sobre el período de exposición pública de la actuación, lo que les impidió conocer con suficiente antelación los detalles del proyecto y presentar alegaciones en tiempo y forma.

Siguiendo la misma línea, indican que otro aspecto que les genera preocupación es la ejecución de algunas de las nuevas aceras, que están siendo construidas con elementos de cemento hueco. Los vecinos consideran que este tipo de pavimento no favorece la accesibilidad ni el tránsito seguro de personas con movilidad reducida, contradiciendo los principios de accesibilidad universal que deberían regir cualquier actuación urbanística moderna.

Por último, cuestionan la decisión de plantar árboles frente a las viviendas de la calle cuando existe un amplio descampado próximo que, a su juicio, podría albergar dichas zonas verdes sin afectar a las fachadas ni a los espacios inmediatos de los residentes.

Los firmantes del manifiesto solicitan al Concello la revisión del proyecto y la apertura de un proceso de diálogo con los vecinos afectados, con el fin de estudiar alternativas que permitan compatibilizar la mejora urbana de la calle con las necesidades reales de quienes residen en ella.

El Concello apuesta por ganar más accesibilidad

El Gobierno local adjudicó el pasado diciembre la segunda fase de las obras de reurbanización en el grupo de viviendas María Pita, en el barrio de Labañou, con una inversión prevista de casi un millón de euros, que forma parte del Plan de Barrios 2025-27.

"Apostamos por ganar más accesibilidad para las vecinas y vecinos y la implementación de medidas de refuerzo de la seguridad vial en el entorno de los bloques de viviendas. También mejoraremos las infraestructuras de la zona e incrementaremos las áreas verdes y superficies de ocio para el vecindario con respecto a las que hay ahora", señalaba entonces la regidora.

Los trabajos, que cuentan con financiación europea a través de los fondos Next Generation, están siendo ejecutados por la UTE Citanias - Aglomerados y Construcciones Valdeorras, adjudicataria del contrato tal y como se notificó en la Xunta de Gobierno Local.