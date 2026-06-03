Los taxistas de A Coruña cargan contra el nuevo Obelisco: "Dar la vuelta a Correos es un desastre"

Un taxista realizando una maniobra en el medio de la carretera para acceder al Obelisco Quincemil

La reforma del entorno del Obelisco y los cambios en la movilidad del centro de A Coruña continúan generando críticas entre los taxistas semanas después de la puesta en marcha de la nueva configuración viaria.

La desaparición de la antigua glorieta situada frente al Teatro Colón, el traslado de la parada de autobuses interurbanos a la calle Alcalde Manuel Casás y la reducción del espacio destinado a los taxis modificaron por completo la forma de acceder a una de las paradas más utilizadas de la ciudad.

La parada de taxis del Obelisco regresó hace unas semanas a su ubicación habitual frente a Los Cantones, después de haber permanecido temporalmente en el Cantón Pequeño durante las obras. Sin embargo, los profesionales del sector aseguran que los nuevos recorridos han complicado notablemente su trabajo diario.

"La problemática que tenemos es que ahora debemos hacer una especie de rotonda entre Correos y el Teatro Colón, pero muchas veces están los autobuses y no hay forma de dar la vuelta. Tenemos que esperar detrás de ellos y eso supone un trastorno importante", explica Antonio Vázquez, presidente de Radio Taxi A Coruña.

Según señala, algunos conductores optan incluso por continuar hasta Puerta Real para evitar el rodeo. "A veces, para no dar la vuelta ahí, continúas hasta Puerta Real y te quedas en esa parada. Al desaparecer la glorieta que había delante del Teatro Colón, tenemos que hacer todo ese recorrido y supone una pérdida de tiempo considerable", añade.

Taxis que terminan recogiendo en Palexco

Las críticas van más allá del recorrido obligatorio para regresar al Obelisco. Algunos taxistas aseguran que muchos servicios terminan realizándose en otras zonas próximas porque el acceso resulta más sencillo. "Por las noches, cuando hay mucha gente en el Obelisco, más de la mitad de los coches acaban cargando en Palexco, frente a la nueva parada de autobuses. Es lo que hago yo muchas veces", afirma Adrián Martínez, taxista coruñés.

Martínez considera que la nueva configuración obliga a realizar maniobras adicionales que ralentizan el servicio. "Si respetas el sentido de circulación tienes que ir hasta Correos para volver al Obelisco. Antes la rotonda delante del Teatro Colón facilitaba muchísimo el trabajo. Ahora tenemos que hacer una maniobra más en cada servicio y eso supone tiempo perdido. También hay compañeros que hacen una maniobra en L en el medio de la carretera", lamenta.

A ello suma otro problema: la dificultad para detenerse y dejar pasajeros en determinadas zonas. "Los bordillos son tan altos que ni siquiera permiten apartarse para descargar. Muchas veces solo queda poner los cuatro intermitentes y cortar momentáneamente el tráfico", explica.

Las quejas también se repiten entre otros profesionales del sector. "Cada vez nos ponen las cosas más difíciles para acceder a la parada del Obelisco", sostiene Pepe Vázquez.

El taxista explica que los cambios introducidos por la peatonalización del entorno de Santa Catalina han alargado considerablemente algunos recorridos. "Si vienes desde Durán Loriga tienes que salir a San Andrés, pasar por la plaza de Pontevedra, llegar al Obelisco y volver a dar la vuelta a Correos. Es una vuelta tremenda para recorrer unos pocos metros", afirma.

Los usuarios que también detectan cambios

Los cambios no solo han sido percibidos por los taxistas. Algunos usuarios aseguran haber notado modificaciones en los puntos habituales de recogida.

“Estaba esperando en la parada del Obelisco y veía pasar taxis vacíos que continuaban hasta Correos para dar la vuelta. Después los veía regresar ya ocupados, señal de que habían recogido pasajeros en Palexco. Si existe una parada de taxis en el Obelisco, lo lógico sería que las recogidas se hicieran allí”, comenta Paula García, usuaria habitual del servicio.

Otros problemas en la movilización: una parada de autobús que sigue sin volver

A escasos metros de la parada de taxis continúa otra de las grandes incógnitas de la movilidad en el centro de A Coruña: la parada de autobús urbano del Obelisco.

Hace más de medio año que los usuarios no pueden utilizar este punto, por el que habitualmente circulan algunas de las líneas más importantes de la ciudad. Desde entonces, los viajeros deben desplazarse hasta alternativas situadas en la Marina o junto a la librería Arenas.

La previsión municipal era que la marquesina pudiera volver a instalarse con el avance de las obras, aunque por el momento la parada continúa fuera de servicio.

Mientras tanto, taxistas y usuarios siguen adaptándose a una nueva configuración del centro que, al menos para parte del sector, continúa generando más dudas que certezas.