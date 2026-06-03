Segundo día de atascos en los accesos a A Coruña por la PAU, aunque con menos intensidad que el martes

Atascos el martes en los accesos a A Coruña por las pruebas de acceso a la universidad

Los accesos a A Coruña volvieron a registrar importantes retenciones este miércoles coincidiendo con la segunda jornada de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), aunque la situación fue algo más llevadera que la vivida el martes, cuando la lluvia complicó todavía más la circulación.

A primera hora de la mañana, el tráfico volvió a intensificarse en varios de los principales puntos de entrada a la ciudad. Uno de los lugares más afectados fue el acceso al campus universitario desde la zona de Pocomaco, donde se formaron colas de vehículos a medida que se acercaba el inicio de los exámenes.

También se registraron retenciones en la avenida del Ejército y en Alfonso Molina, principal arteria de entrada a la ciudad, donde la circulación avanzó con lentitud durante buena parte de la mañana. El tráfico fue igualmente denso en San Cristóbal, en la zona de A Grela, otro de los puntos habituales de congestión.

Afortunadamente, las retenciones de este miércoles no estuvieron provocadas por accidentesni incidencias relevantes, sino por el aumento puntual de desplazamientos asociados a los exámenes.

La Universidade da Coruña acoge durante estos días a miles de estudiantes que se examinan en distintos centros del campus, una circunstancia que cada año provoca un incremento notable del tráfico en las horas previas al inicio de las pruebas.

Con la tercera y última jornada de la PAU prevista para este jueves, se espera que vuelvan a repetirse problemas de circulación en los accesos al campus, especialmente durante las primeras horas de la mañana.