Miguel Lorenzo e Ines Rey se verán las caras en el juzgado por las acusaciones de acoso a funcionarios

Inés Rey y Miguel Lorenzo trasladarán su enfrentamiento al juzgado. Tras el anuncio de acciones legales por parte de la alcaldesa el pasado mes de diciembre en medio de un pleno, a cuenta de unas declaraciones del dirigente popular por los casos de presunto acoso denunciados por parte de funcionarios realizados por el equipo de gobierno, el tribunal de instancia en su plaza número 12 acaba de notificar a las partes la celebración de un acto de conciliación el próximo 29 de junio a las 11:00 horas.

Fuentes populares explican que el propio Lorenzo acudirá "en persona, como respeto a la justicia y se va a ratificar en lo que dijo". En la notificación consta como demandante el propio Ayuntamiento de A Coruña.

La polémica, a final del año pasado

A finales de 2025, el 11 de diciembre, en medio de una pregunta sobre si el gobierno de A Coruña mantenía su frase de que si "una licencia de taxi costaba como un piso", Inés Rey y Miguel Lorenzo protagonizaron una discusión donde el dirigente popular acusó a la primera edil de que tenía conocimiento de que en su despacho fueron "acosadas de forma verbal" tres funcionarias. Todo ello tras haber realizado unas manifestaciones en rueda de prensa en días pasados, lo que motivaron la amenaza de unas acciones legales que finalmente han fructificado.

Lorenzo insistió en que las tres profesionales se sintieron "amedrentadas": "Sé cómo se sintieron, sé que tuvieron zozobra y diría que miedo". Del mismo modo, hizo referencia a una información desvelada por el programa Todo es Mentira sobre la situación de las exediles Eva Acón y Esther Fontán.

Rey tomó en ese momento la palabra en sesión plenaria y anunció una querella. "Eso es una mentira. Es absolutamente falso. Una acusación gravísima" afirmó la regidora. La alcaldesa explicó que, ante esa imputación pública de un presunto delito, llamó personalmente a Lorenzo para pedirle una rectificación inmediata: "Le dije que tenía una hora para rectificar o iniciaría acciones legales". El popular, según Rey, se negó a hacerlo.

"Es imposible que pueda demostrar algo que no ocurrió. Ninguna funcionaria acudió a mi despacho ni fue acosada", insistió."Han cruzado una línea roja. Esto no es oposición, es mezquindad. La política local no merece este nivel de destrucción personal", llegó a afirmar