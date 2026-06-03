Estas son las estaciones con más actividad de BiciCoruña, que bate su récord con 10.000 usos diarios

El servicio municipal BiciCoruña continúa consolidándose como uno de los servicios más utilizados por los coruñeses, tal y como indica el informe parcial del primer cuatrimestre de 2026. El documento recoge que entre enero y abril de este año ya se completaron 714.630 viajes, con una media de casi 6.000 usos diarios, superando la media de 2025 —que también marcó un récord histórico—, situada en 4.742 usos diarios.

"Hoy precisamente es el Día de la Bicicleta, y es una ocasión inmejorable para recordar que ya no se puede entender A Coruña sin este medio de transporte. El Gobierno municipal ha realizado una apuesta clara y contundente por un modelo que potencia y facilita la movilidad sostenible. Gracias a BiciCoruña somos una ciudad más verde. Y las cifras son claras: la ciudadanía quiere que siga creciendo. Nuestro modelo funciona muy bien y funciona para todos y todas", subrayó la alcaldesa, Inés Rey.

Además, el personal profesional del servicio adelantó que en dos días del mes de mayo se superó por primera vez la barrera de los 10.000 usos en una sola jornada. Fueron los días 22 y 27 de mayo, con 10.079 y 10.016 viajes respectivamente. Abril ya había terminado muy cerca de alcanzar esta cifra, con un pico el día 30 que registró 9.892 trayectos.

Todos los indicadores apuntan al crecimiento exponencial de la red. El mes de abril, por ejemplo, marcó el punto de mayor actividad de toda la serie histórica: 228.182 usos y 7.606 trayectos diarios. Para contextualizar la magnitud de estas cifras, en abril de 2025 se registraron 112.553 usos, con una media de 3.752 diarios. Esto supone un incremento superior al 50 %.

A fecha de 30 de abril de este año había 18.431 personas usuarias activas en el servicio. Esta gran demanda va acompañada de un importante despliegue logístico por parte del Ayuntamiento. Actualmente están operativas 79 estaciones, 1.462 anclajes y entre 650 y 660 bicicletas, de las cuales 410 cuentan con asistencia al pedaleo.

Las estaciones con mayor actividad fueron, por este orden:

Plaza de Pontevedra: 33.386 devoluciones y 30.869 inicios de trayecto.

Porta Real: 29.633 devoluciones y 26.832 inicios de trayecto.

Casa del Agua: 28.311 devoluciones y 26.074 inicios de trayecto.

Plaza de Tabacos: 22.518 devoluciones y 20.943 inicios de trayecto.

Casa do Sol: 20.718 devoluciones y 20.033 inicios de trayecto.

Sin excepción, todos los meses de 2026 marcaron un nuevo récord de la serie histórica respecto a los mismos periodos de años anteriores. Así, enero pasó de los 84.769 usos del año pasado a 128.927 este año. Febrero, de 96.498 a 144.600. Marzo, de 103.970 a 212.921, y abril, de 112.553 a 228.182.

"Es un éxito y es un orgullo. Es la demostración de que, cuando las cosas se hacen bien, la gente responde. A Coruña es, cada vez más, una ciudad que se puede recorrer en bicicleta de punta a punta", añadió Inés Rey.

El impacto positivo de BiciCoruña sobre el medio ambiente también es palpable. Las estimaciones apuntan a que durante estos cuatro primeros meses de 2026 se evitó la emisión a la atmósfera de aproximadamente 353.234 kilogramos de CO₂, además del efecto beneficioso derivado de la reducción de la contaminación acústica.