A Coruña gastará 34.000 euros en un árbol de Navidad gigante para María Pita

El Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado en Junta de Gobierno Local el expediente de contratación para la ambientación navideña de la plaza de María Pita, un proyecto que asciende a 381.813,61 euros (IVA incluido) y que volverá a convertir el principal espacio institucional de la ciudad en el epicentro de la programación de Navidad tras la experiencia fallida del pasado año, que ocasionó múltiples críticas e incluso un expediente a la empresa concesionaria.

Como consta en el acuerdo adoptado por el órgano municipal, la Junta de Gobierno "autoriza el gasto de 381.813,61 euros (IVA incluido) que supone la contratación mixta de suministro y servicios para la ambientación de la Plaza de María Pita durante el periodo de Navidad", dentro de un expediente que incluye la aprobación de los pliegos y la apertura del procedimiento de licitación mediante concurso abierto.

El contrato, además, presenta un valor estimado de 946.645,31 euros, al contemplar posibles prórrogas durante hasta dos años adicionales, lo que multiplica el alcance económico de un proyecto que se ejecutará inicialmente para la campaña navideña 2026-2027.

El elemento más destacado, un árbol que supera los 30.000 euros de coste

El elemento más destacado del conjunto será el árbol de Navidad gigante que presidirá la plaza, con una altura prevista de entre 12 y 15 metros. Su coste base asciende a 28.148,38 euros, lo que, sumando el IVA, eleva la inversión final hasta los 34.059,54 euros, al no ser deducible este impuesto para el Ayuntamiento.

En la documentación técnica del expediente se detalla que el árbol deberá responder a una estética de Navidad tradicional, con acabado verde natural, estructura interior metálica y decoración en tonos cálidos.

El proyecto establece que deberá incorporar iluminación LED de color blanco cálido, con más de 9.000 puntos de luz, y elementos ornamentales en gamas doradas, rojas y verdes, quedando expresamente excluidos sistemas de iluminación programable o RGB.

Tres lotes diferenciados

El contrato se estructura en tres lotes diferenciados. El primero, destinado a estructuras, casetas y elementos auxiliares, cuenta con un presupuesto de 141.570 euros. En este apartado se incluyen el palco-escenario, valorado en 30.603 euros, la casa de Papá Noel, con un coste de 17.241 euros, la pérgola o marquesina, que supera los 25.000 euros, y las casetas de hostelería y comercio que formarán parte del poblado navideño.

Este lote incluye también el montaje, mantenimiento y desmontaje de todas las estructuras, así como elementos auxiliares como vallas, césped artificial y soportes técnicos. Según consta en el expediente, todos los elementos deberán ser autoportantes y adaptados a las condiciones meteorológicas, sin anclajes al pavimento de la plaza.

El segundo lote, el de mayor peso económico, asciende a 171.333,24 euros y engloba la iluminación y decoración de la plaza. Incluye la iluminación ornamental de la totalidad del recinto, figuras decorativas de gran formato, elementos 3D, motivos en farolas y la ambientación de diferentes espacios temáticos.

El expediente recoge que la iluminación deberá responder a criterios de "tonalidades cálidas, blanco dorado y verde abeto", evitando saturaciones lumínicas y garantizando la integración estética en el entorno arquitectónico de María Pita. También se prevé la creación de caminos de luz que conectarán el árbol central con el palco, la casa de Papá Noel y otras áreas del recinto.

Dentro de este lote se incluye igualmente la decoración de la zona infantil, los photocalls o puntos de fotografía, así como la ambientación de recorridos peatonales y espacios de estancia distribuidos por la plaza.

El tercer lote, con un importe de 68.910,37 euros, corresponde a la coordinación del proyecto, que incluye la planificación, supervisión técnica, control de ejecución, legalización de instalaciones y coordinación entre los distintos adjudicatarios.

Como consta en la documentación municipal, este servicio deberá garantizar la coordinación técnica, organizativa y operativa del conjunto del proyecto, asegurando la correcta integración de todas las actuaciones y el cumplimiento de los plazos de montaje, funcionamiento y desmontaje.

Distintas áreas

El expediente describe un diseño global que transformará la plaza de María Pita en un espacio temático dividido en distintas áreas: la casa de Papá Noel, el poblado de casetas de hostelería y comercio, la pérgola como zona de refugio, el árbol central como eje principal, espacios de paseo con figuras 3D y zonas de interacción como los selfie points.

Plano del mercado de Navidad de María Pita.

En el informe de necesidad se justifica la actuación por el carácter representativo de la plaza, que "constituye el principal espacio institucional y simbólico de la ciudad", y por su papel durante las fiestas como punto de encuentro ciudadano y motor de actividad económica.

El documento añade que la ambientación navideña responde a la necesidad de reforzar "la imagen institucional, la dinamización comercial y turística y la cohesión social", además de favorecer el uso del espacio público durante un periodo de especial relevancia social y cultural.

Plano del mercado de Navidad de María Pita.

Procedimiento abierto, por un año y dos de posible prórroga

El contrato se tramitará mediante procedimiento abierto, tendrá una duración inicial de un año y podrá ser prorrogado hasta dos ejercicios adicionales, siempre condicionado a la disponibilidad presupuestaria en cada anualidad.