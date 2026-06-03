El barrio de O Castrillón, en A Coruña, tendrá un nuevo ascensor en la travesía do Montiño

El Concello de A Coruña ha aprobado en la Xunta de Goberno Local que se ha celebrado esta mañana en María Pita varias licencias relativas al Plan de Barrios. Una de ellas se ubica en O Castrillón, donde se colocará un nuevo ascensor.

Este se instalará en la travesía do Montiño, conectando esta vía con la calle de la Merced, donde actualmente hay unas escaleras.

Las obras cuentan con un importe de 333.000 euros y servirán para salvar el desnivel existente entre ambas zonas mejorando la accesibilidad para los vecinos, especialmente aquellos de edad avanzada. Una vez se adjudiquen los trabajos, la empresa tendrá ocho meses para ejecutarlos, por lo que el barrio contará con este ascensor en la primera mitad del 2027.

Otra de las actuaciones aprobadas contempla la construcción de la nueva biblioteca y aula TIC de Palavea. Tras la demolición del antiguo mercado, aquí se edificará un equipamiento cultural cuyas obras empezarán este año y estarán listas antes de septiembre de 2027. En este caso, el importe de los trabajos asciende a 1,2 millones de euros.

Además, en Lonzas, se construirá una nueva pista multideporte. Será en el parque Pierre de Coubertin, cerca de la avenida de Cádiz, donde está el parque infantil. La pista complementará esta dotación y en ella se podrán practicar deportes como balonmano o minibasket. El coste de las actuaciones será de 212.000 euros.

Por otra parte, en el centro de la ciudad, se renovarán las farolas de la plaza de Pontevedra. El Concello destinará 450.000 euros a remodelar las farolas, que serán más modernas tecnológicamente y también más sostenibles, resistentes y duraderas. El objetivo pasa también por reforzar la seguridad peatonal en la acera junto al Manhattan o en la zona de juegos infantiles.

Asimismo, se instalarán nuevas luces junto a la escultura de Eusebio da Guarda y se renovarán las del colegio y del instituto.

Gestión de las escuelas infantiles municipales

Otro de los asuntos abordados en esta Xunta de Goberno Local aprobó la salida a concurso del contrato de gestión de las escuelas infantiles municipales, que son gratuitas para las familias.

Con un importe de 3,5 millones de euros, el contrato abarca el próximo curso, el del 2026/2027, y es ampliable por un curso más.

La licitación cuenta con ocho lotes, uno para cada escuela, situadas en Agra do Orzán, Castrillón, Palavea, Os Rosales, Novo Mesoiro, Elviña, Luis Seoane y Monte Alto.

Servicio de comidas a domicilio

Asimismo, el Concello ha adjudicado por 1,4 millones de euros el contrato municipal del servicio de comidas a domicilio, que funciona todos los días del año y que utilizan unas 500 personas en la ciudad.

El contrato del servicio se alarga hasta el 2028.

Con este programa, se reparten menús y se asesora en la elaboración de recetas saludables para personas dependientes de la tercera edad, fomentando el envejecimiento activo.

Por otra parte, también se ha aprobado una concesión demanial a la ONCE de los quioscos que ya viene utilizando. Se renovará por 15 años con la posibilidad de extenderlo otros 10.