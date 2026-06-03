Un accidente entre dos buses urbanos de A Coruña afecta a la circulación en la zona de Pajaritas

La tarde de este miércoles ha estado marcada por las incidencias de tráfico en A Coruña. Dos autobuses urbanos se vieron implicados en una colisión registrada alrededor de las 15:15 horas en el entorno de Fuente de las Pajaritas, un accidente que se saldó con daños materiales en los vehículos.

Según la información disponible, los dos autobuses chocaron entre sí por causas que se desconocen, sin que hayan trascendido heridos como consecuencia del siniestro salvo un pasajero, que sufrió un corte en su rostro. El impacto se produjo cuando el segundo vehículo impactó por detrás contra el primero cuando estaba parado. El golpe rompió la luna trasera de uno de los buses. La incidencia provocó momentos de retención en la zona mientras se desarrollaban las labores para restablecer la normalidad en la circulación.

A esta situación se sumó además una mancha de aceite detectada a consecuencia del impacto, que obligó a adoptar medidas de seguridad para evitar nuevos accidentes. Por ello, la circulación quedó cortada en sentido entrada a la ciudad en el tramo afectado, generando complicaciones para los conductores que accedían a A Coruña durante la tarde.

La explicación de la Compañía de Tranvías

La Compañía de Tranvías explicó que se produjo "un leve alcance entre dos autobuses de la línea universitaria en la zona de Las Pajaritas. El incidente tuvo lugar cuando uno de los vehículos se encontraba detenido en parada para el cambio de turno y el siguiente, durante una maniobra de adelantamiento, contactó con su parte trasera".



"Como medida preventiva, se avisó a los servicios de emergencia para proceder a la limpieza de la calzada tras la rotura de un depósito de aceite de uno de los vehículos", añadieron.

"Dado que se trata de una línea con una frecuencia de paso muy elevada y servicio continuo, los viajeros pudieron continuar su trayecto en el siguiente autobús. Asimismo, el resto de la flota asignada a esta línea siguió operando con total normalidad, garantizando el servicio y minimizando las molestias ocasionadas", concluyen.

