La Plataforma polo Dereito á Vivenda llama a manifestarse en A Coruña contra la especulación inmobiliaria

La Plataforma polo Dereito á Vivenda ha convocado para este sábado 6 de junio una manifestación en A Coruña para denunciar el encarecimiento de la vivienda y reclamar medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna. La movilización forma parte de una jornada de protestas convocadas en distintas ciudades del Estado.

La marcha partirá de la plaza de Ourense y finalizará en María Pita bajo el lema "Ni alquileres por las nubes ni salarios por el suelo".

Durante la presentación de la convocatoria, el portavoz del colectivo, Santiago Lamelo, alertó de la evolución que ha experimentado el mercado inmobiliario coruñés durante la última década. Según indicó, "en los últimos diez años el precio de la vivienda subió un 80% en la ciudad", mientras que las viviendas turísticas crecieron "más del 50% o 60%". Además, aseguró que "el 90% son ilegales".

Los organizadores sostienen que la situación está dificultando cada vez más el acceso a la vivienda para amplios sectores de la población. Entre los problemas que señalan figuran el aumento del precio de compra y alquiler, la expansión de los pisos turísticos, la proliferación de alquileres temporales y la escasez de vivienda pública accesible.

"La vivienda es un bien básico, no un activo financiero", defendió Lamelo, quien denunció que muchas personas se ven obligadas a compartir piso o vivir en condiciones precarias. También advirtió de las dificultades de emancipación entre la población joven y denunció que a personas "muy mayores las están echando a la calle".

Más allá de la manifestación

Desde la plataforma insisten en que la protesta del sábado es solo una parte de su actividad reivindicativa. "La manifestación no es un objetivo sino un medio más para que la gente muestre su descontento", señaló su portavoz.

El colectivo anunció además que continuará desarrollando otras iniciativas, entre ellas charlas informativas, asesoramiento a personas en situación vulnerable, denuncias de posibles irregularidades relacionadas con la vivienda e intentos de paralizar desahucios.

"La gente no tiene dónde vivir", resumió Lamelo al explicar las razones que han llevado a la plataforma a impulsar esta convocatoria, con la que buscan aumentar la presión social y situar el problema de la vivienda en el centro del debate público.