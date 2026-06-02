Las obras de Santa Lucía, en A Coruña, avanzan hacia la construcción de su nueva estructura

Trabajos de demolición sobre la antigua estructura de Santa Lucía Concello de A Coruña

Las obras de rehabilitación del antiguo mercado de Santa Lucía, en A Coruña, afrontan esta semana una nueva etapa con el inicio de los trabajos de cimentación y construcción de la futura estructura del edificio.

Tras varios meses marcados por las labores de demolición y acondicionamiento del solar, la actuación avanza ahora hacia una fase que permitirá empezar a visualizar la futura configuración del inmueble, destinado a albergar un centro de salud, un centro cívico y otros equipamientos públicos.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, informó este lunes sobre los próximos pasos del proyecto y destacó que la actuación responde a una demanda histórica de los vecinos de la Falperra y parte del Ensanche, que llevaban más de quince años reclamando la recuperación del edificio.

"Seguimos con nuestra hoja de ruta, dando pasos firmes para remodelar y modernizar un edificio multiusos que dará respuesta a las necesidades del distrito", señaló la regidora. La inversión prevista para la rehabilitación del mercado ronda los ocho millones de euros.

Entre el jueves y el viernes está prevista la llegada de una grúa torre de grandes dimensiones que permitirá comenzar los trabajos de ejecución de la nueva estructura del edificio. Debido al tamaño de la maquinaria, será necesario realizar cortes parciales de tráfico en la calle Inés de Castro para facilitar su acceso y montaje en el entorno del mercado.

La instalación de la grúa marcará el inicio visible de una de las fases más relevantes de la obra, ya que permitirá avanzar en la construcción de la estructura que sostendrá el futuro complejo de servicios públicos.

Un centro de salud y nuevos espacios para el barrio

La recuperación de Santa Lucía fue uno de los compromisos asumidos por el Gobierno municipal durante este mandato. El objetivo es transformar un edificio que llevaba años sin uso en un espacio destinado a cubrir necesidades sanitarias y sociales del barrio.

El proyecto contempla la creación de un nuevo centro de salud adaptado al volumen actual de pacientes de la zona, así como diferentes equipamientos públicos abiertos a vecinos de todas las edades.