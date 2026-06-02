A Coruña llama a parar dos horas para cuidar el mar con una gran limpieza en Riazor, Orzán y Matadero

Las playas de Riazor, Orzán y Matadero se convertirán el próximo 8 de junio en el escenario de una gran recogida de residuos. Coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, las entidades Mar de Fábula y We Sustainability impulsan en A Coruña "A Gran Corrente", una iniciativa con la que buscan reunir al mayor número posible de personas para lanzar un mensaje de concienciación sobre la protección del mar.

La cita arrancará a las 09:00 horas en la Coraza de Orzán y está abierta a toda la ciudadanía. El objetivo es que vecinos, empresas, asociaciones e instituciones dediquen parte de la mañana a una acción simbólica que sirva para reflexionar sobre el impacto de los residuos en el medio marino.

Tras más de 15 años organizando limpiezas de playas y más de 1.000 actuaciones acumuladas entre ambas entidades, los promotores quieren que la jornada vaya más allá de la retirada de basura. "Más que una recogida de residuos, queremos generar conciencia y demostrar que, cuando una comunidad se une, puede impulsar cambios reales", explican desde la organización.

Óscar Vales, cofundador de We Sustainability y fundador de Vazva, asegura que la intención es convertir el 8 de junio en una fecha marcada en el calendario gallego. "Vamos a intentar que la gente de A Coruña y de Galicia pare dos horas. Es un acto simbólico para decir hasta aquí hemos llegado", explica.

La elección de Galicia no es casual. "Somos costa pura y recibimos mucha basura marina. Parte viene de las ciudades, pero gran parte llega a través de los océanos. Tenemos que concienciarnos todos porque esto es insostenible", señala Vales.

Campaña a través de redes sociales

Además de la convocatoria presencial, han puesto en marcha una campaña en redes sociales para que cualquier persona pueda sumarse a "A Gran Corrente". Quienes no puedan acudir a la playa podrán participar compartiendo una imagen o un vídeo con el mensaje "Súmate A Gran Corrente" y mencionando a las entidades organizadoras.

Los promotores destacan además el carácter transversal de la iniciativa, a la que ya se han sumado representantes institucionales, empresas y colectivos sociales. El propósito es que la jornada tenga continuidad en los próximos años y que el Día Mundial de los Océanos se convierta en una cita de referencia para la concienciación ambiental en Galicia.

"Lo bonito es que perdure", afirma Vales. "Nos gusta el mar, nos gusta la playa y hay que protegerlos".