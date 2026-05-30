Vecinos, agentes sociales y técnicos diseñarán el borde urbano de Loureiro en A Coruña

El diseño del borde urbano de Loureiro, en las inmediaciones de Visma, será un proyecto participativo en el que tomarán parte los vecinos, agentes sociales y técnicos municipales.

La iniciativa, impulsada por el Concello siguiendo el ejemplo de medidas implementadas en ciudades como Viena y pionera en España, definirá el cierre noroccidental del lugar.

El proyecto nace como un espacio de trabajo compartido entre distintos perfiles para participar de forma activa en la construcción sobre el futuro de este ámbito estratégico para el urbanismo de la ciudad.

El concelleiro de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda, Francisco Díaz, destacó que esto supone la primera aplicación en España de una metodología de planteamiento reconocida internacionalmente y premiada en el Holcim Broze Award de Europa o con el Premio Nueva Bauhaus del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. El enfoque fue impulsado por el estudio Arenas Basabe Palacios y señalado como de referencia por el Ministerio de Vivienda.

Díaz señaló que "el objetivo es definir, de forma colaborativa, las bases para completar el futuro diseño del borde urbano entre San Pedro de Visma y Os Rosales. Se hace con una perspectiva de futuro y con la premisa de consensuar entre todas las partes implicadas cómo será el desarrollo del ámbito, integrando conocimiento experto, sensibilidad social y visión estratégica", todo ello fomentando la implicación directa de la ciudadanía.

El proyecto

El proyecto se desarrollará con talleres y mesas de trabajo entre las administraciones públicas, expertos multidisciplinares, académicos, promotores y agentes sociales.

Díaz indicó que "esta metodología garantiza la calidad técnica de las propuestas y genera consensos amplios y una mayor legitimidad social del proyecto". En los últimos meses, el grupo de expertos ya ha trabajado en la detección de criterios y soluciones vinculadas a la vivienda, movilidad, paisajismo y energía. Estos se contrastarán con los vecinos en próximos encuentros.

Así, se pondrá en marcha un proceso de información y consulta con las asociaciones vecinales y otros colectivos para adaptar el proyecto a sus necesidades y expectativas.

Este será el punto de partida para diseñar el borde urbano entre estos dos barrios que se desarrollaron de manera fragmentada sin configurar un cierre coherente de la ciudad.

A partir de este trabajo conjunto se creará un modelo urbano estructurado en torno al regato de Loureiro para mejorar la conectividad entre Visma y Os Rosales y sus grandes espacios verdes como San Pedro y Bens. Será con un corredor ecológico que preserve los valores ambientales en el entorno de O Portiño y refuerce la relación de la ciudad con su paisaje atlántico.

Díaz Gallego puso en valor que con este plan "tenemos una gran oportunidad para situar a A Coruña a la vanguardia de las nuevas formas de hacer ciudad, a través de un modelo en el que la planificación va mucho más allá del diseño físico y se construye como un proceso abierto, compartido y capaz de implicar a técnicos, agentes sociales y vecinos para trabajar en común".