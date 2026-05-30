El derrumbe de un edificio obliga a cortar la calle San Nicolás de A Coruña

Desde este viernes no es posible pasar por parte de la calle San Nicolás de A Coruña. A ambos lados del tramo afectado, entre la estrecha de San Andrés y Cordonería, cintas y vallas policiales impiden el paso.

El motivo está en un edificio en ruinas, ubicado en el número 34, que sufrió un derrumbe en su parte superior, poniendo en peligro la integridad del inmueble entero y por ello la seguridad de los viandantes.

Desde el Concello informan que este es precisamente uno de los edificios incluidos en el Plan de Ruinas debido a su estado.

Este proyecto municipal busca gestionar y recuperar inmuebles abandonados, como ya sucedió con el situado en la calle Damas. Otros edificios incluidos son los números 130 y 72 de la calle Orzán, el 140 de la calle San Andrés o el 4 de la calle Pastoriza.

Sin embargo, los vecinos de la zona denuncian que el mal estado de este inmueble es una constante desde hace 20 años.

Iván González, residente de esta calle, indica que han presentado escritos en Urbanismo y Medioambiente sin obtener más respuesta que el hecho de que se notificará a los dueños y se les sancionará.

Vista del edificio en ruinas de la calle San Nicolás. Cedida

Además, esto ha provocado daños también en su edificio. "En el nuestro, el de al lado, tenemos grietas", señala este mismo vecino afectado.

Pero los problemas no acaban ahí. "En ese edificio había un palomar y muchas ratas", añade.

A esto se le suma el hecho de que la parte del tejado que se cayó es de uralita, por lo que "no dejan abrir las ventanas por el amianto".

Por el momento no se ha confirmado qué sucederá con el inmueble en ruinas y tampoco cuándo abrirá la calle, lo que impide también que los locales comerciales de la zona lleven a cabo su actividad con normalidad.

Es el caso de la administración de Lotería de San Nicolás, que regenta el propio Iván.

"Si esta semana sigue la calle cortada, denunciaremos", afirma.